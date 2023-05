Løperflukt etter uenighet med Dæhlie-lag

Ledelsen i langrennslaget Team Aker Dæhlie bestemte at én av trenerne måtte gå etter sist sesong. Det har gjort flere av utøverne opprørte. Nå forlater tre utøvere satsingen.

FORLATER PROFILERT PRIVATLAG: Mikael Gunnulfsen (nummer to fra høyre), her sammen med Lotta Udnes Weng, Silje Theodorsen og Simen Hegstad Krüger, da Norges andrelag vant verdenscupstafetten på Beitostølen desember sist sesong.

Blant dem er Mikael Gunnulfsen.

30-åringen har denne sesongen vunnet verdenscupstafett med Norge, blitt nummer fire i det siste verdenscuprennet for sesongen og tatt NM-bronse i mars.

Avgjørelsen om å finne et annet opplegg, handler om at trener Torstein Dagestad ikke fikk fortsette i privatlaget.

NYSATSING: Bjørn Dæhlie og Knut Nystad, her avbildet for et snaut år siden da nysatsingen Team Aker Dæhlie ble presentert for flere medier.

– Jeg synes det var kjipt for Torstein. Han har gjort en fantastisk jobb og hatt enorm sportslig suksess det første året vårt. Det har jeg uttrykt overfor ledelsen og jeg synes det var en feil avgjørelse, sier Gunnulfsen til VG.

– Nå følger jeg etter ham så lenge jeg har et sportslig alternativ som er godt nok, sier han, som ennå ikke vil røpe hva det alternative opplegget er.

Fakta Dette er Team Aker Dæhlie: Team Aker Dæhlie fikk mye omtale sist sesong.

Først og fremst som en kjempesatsing, med milliardær Kjell Inge Røkkes Aker samt eks-langrennsløper og eiendomsmillionær Bjørn Dæhlie, i ryggen på sponsorsiden . Senere har de finansiert deler av satsingen til det britiske landslaget

Laget består av ett langløpslag, ett allroundlag, et lag for parautøvere og et for «neste generasjons langrennsløpere».

Det er en profiltung ledelse.

Tidligere smøresjef for landslaget, Knut Nystad, er daglig leder for satsingen.

I styret sitter blant annet Tore Bjørseth Berdal, Bente Skari, Astrid Øyre Slind. Som observatører i styret sitter Bjørn Dæhlie og Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker ASA, Kjell Inge Røkkes selskap.

I tillegg til Gunnulfsen og Stenshagen, er det Astrid Øyre Slind som virkelig gjort seg bemerket. Slind er en av verdens beste langløpere, men har i tillegg pallplasser fra verdenscupen, stafettgull fra VM i Planica og bronse på 15 kilometer med skibytte. Vis mer

Torstein Dagestad forteller til VG at han denne våren fikk beskjed av team-ledelsen om at han ikke fikk fortsette, men ønsker ikke å si noe utover det.

Mattis Stenshagen har også gått en rekke verdenscuprenn denne sesongen. 26-åringen bekrefter at han – sammen med Eirik Mysen – også forlater teamet.

– I allroundlaget var vi en kjerne med løpere som de har valgt å ikke videreføre. Det skal komme nye folk rundt laget og i støtteapparat. Det er uheldig når ting har fungert. Jeg har hatt god utvikling, og det ble problematisk da Torstein ikke fikk fortsette.

– Du er uenig i hvordan situasjonen med trener Dagestad ble løst?

– Ja. Vi var ikke en del av den prosessen i det hele tatt. Våre meninger ble ikke tillagt vekt, sier Stenshagen.

Duoen understreker at de skilles fra laget som venner.

Daglig leder i Team Aker Dæhlie, Knut Nystad, sier at det er bra og viktig at de to utøverne har meninger om prosessen.

Han har fått fremlagt synspunktene til både Gunnulfsen og Stenshagen i denne saken.

Han forklarer at teamet går inn i sitt andre år og har ansvar for både det britiske landslaget og et eget allroundlag. Til 2023/2024-sesongen besluttet ledelsen at de heller ønsket ett lag som jobbet tett sammen.

– Det laget skulle være for utøvere som enten går – eller har muligheten til å gå – verdenscup eller mesterskap for sine respektive nasjoner. Da stod vi igjen med totalt tre trenere. Da måtte dessverre en gå, sier Nystad.

Han forteller at det ikke var et enkelt valg ikke å gi Dagestad fornyet tillit. Ledelsen var imponert over den jobben han hadde utført sist sesong.

– Men vi kunne ikke ha tre trenere. Vi ga Gunnulfsen og Stenshagen et tilbud om å bli med laget videre. Vi ble overrasket da vi hørte at de skal lage sitt eget lag i stedet. Men vi kommer til å heie på dem og unne dem alt godt uansett. Det viktigste er at de har et godt sportslig tilbud med en dyktig trener.