Er dette et bilde på den norske sesongen?

OM LANGRENN: Starten på sesongen kan ha gitt et lite hint om at langrennsvinteren kanskje ikke blir like dominert av rødt, hvitt og blått som i vi er blitt vante til.

Enerskifte. Therese Johaug forlater lederstolen og lar hun som har fått merkelappen «den nye Johaug», Frida Karlsson, ta over. Johaug gikk på en sjelden smell på en av sine favorittdistanser.

27. nov. 2021 17:58 Sist oppdatert nå nettopp

RUKA (Aftenposten): Vintersko stampet mot knirkesnø, frostrøyk gjennom munnbind drev over arenaen. Gradestokken nærmet seg 20 minus. Et blikk på storskjermens resultatlister var nok til å konstatere de kalde fakta.

Verdenscupåpningens fire første renn hadde ikke gitt en eneste seier til norske langrennsløpere.