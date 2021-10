– Det er jo sjefen vår det er mye snakk om. Det er ikke positivt for noen

Slik reagerer langrennsstjernene på et mulig mistillitsforslag mot Erik Røste og skistyret.

På plass i Oslo: Verdensmester Emil Iversen.

SOGNSVANN: – Man skjønner jo at det er alvorlig hvis det blir sånn, sier Emil Iversen til Adresseavisen om det mulige mistillitsforslaget som Akershus skikrets kan stille mot Erik Røste og skistyret.

Iversen registrerer at den betente konflikten mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund også er blitt en sak for langrenn.

– Norges Skiforbund har vært i hardt vær tidligere. Det er kjedelig. Det er jo sjefen vår som det er mye snakk om. Vår øverste leder. Det er ikke positivt for noen, sier Iversen.

Han er på samling med allroundlandslaget i Oslo denne uka, og mandag ettermiddag møtte utøvere og ledere elleve medier til pressetreff på Sognsvann.

Vil stille mistillitsforslag

Det var 13. oktober at det ble enstemmig vedtatt i et møte i Akershus skikrets’ langrennskomité, at de vil stille mistillitsforslag mot det sittende skistyret. Bakgrunnen er altså konflikten mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund.

– Trykker vi på knappen nå, blir det dramatisk. Det vil føre til furore i skiidretten, sa Dag Helland-Hansen, leder for langrennskomiteen i Akershus skikrets, til Adresseavisen.

Onsdag skal kretsstyret i Akershus behandle saken. Da blir det avgjort om skikretsen stiller mistillitsforslag eller ikke.

– Bakgrunnen er at denne situasjonen har eskalert og påvirker langrennsmiljøet. Jeg blir ringt opp av klubber og folk som mener noen bør ta tak i det, sier Helland-Hansen.

Landslagskaptein Sjur Røthe og Emil Iversen var i godt humør før mandagens hardøkt.

Simen Hegstad Krüger og Harald Østberg Amundsen understreker, som Emil Iversen, at de kun kjenner hoppkonflikten fra mediene. De er likevel tydelige på at de håper på en snarlig løsning.

– Jeg syns det er rart at det går så lang før det blir ryddet opp i saken, sier Amundsen.

– Ut i fra det jeg vet, kan jeg si at jeg tenker at man bør komme til enighet og komme til en konklusjon slik at det ikke drar ut for lenge. For det tenker jeg ingen er tjent med, sier Krüger.

Allroundslandslaget gjennomførte ei hardøkt før pressetreffet mandag. Her leder Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund an.

Trønderkretsene ville verken svare ja eller nei på spørsmål fra Adresseavisen om de støtter mistillitsforslaget mot skistyret eller ikke.

Skipresident Erik Røste sier han har stor forståelse for frustrasjonen i Ski-Norge: – Det er ingen tvil om at den negative oppmerksomheten den får i media og sosiale medier, gjør tillitsvalgte urolige

– Stor belastning

Skipresident Erik Røste ble søndag formiddag konfrontert med Helland-Hansens uttalelser og at langrennskomiteen i Akershus ønsker å stille mistillitsforslag.

Dette svarte Røste til Adresseavisen:

– Denne saken er en stor belastning for hele organisasjonen og vi har stor forståelse for frustrasjonen i Ski-Norge. Det er ingen tvil om at den negative oppmerksomheten den får i media og sosiale medier, gjør tillitsvalgte urolige. Det viktigste nå er at saken så raskt det lar seg gjøre får en avklaring. Det ble som kjent gjennomført drøftingsmøte tidligere denne uka og dialogen fortsetter kommende uke.

– Kretslederne er løpende orientert om det som skjer når det gjelder håndteringen av denne vanskelige personalsaken og kommende uke er det planlagt flere møter for å informere ski-Norge. Vårt fokus er å finne en løsning, men selvsagt lytter vi til de tilbakemeldingene vi får fra egen organisasjon.