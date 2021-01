Bolsjunov-saken hos politiet - men Välbe vil ikke gi ham mer straff

Skipresident Jelena Välbe vil ikke gi Aleksandr Bolsjunov (24) noen ytterligere straff, men stafettdramaet søndag har nå endt hos politiet.

Det er en av Finlands største TV-kanaler MTV3 som skriver at politiet i Häme har mottatt henvendelser fra to personer som ønsker at saken skal etterforskes.

Kriminalkommissær Martti Hirvonen bekrefter overfor tv-kanalen at de har registrert saken.

– Det er svært uvanlig at det som skjer i en idrettskonkurranse blir rapportert som en forbrytelse. Men ellers er det ganske vanlig folk vil ha undersøkt ulike hendelser hvis de har mistanke om en forbrytelse, sier Hirvonen.

Etter dramaet i stafettspurten mellom Bolsjunov og finnen Joni Mäki i Lahti søndag, ble russeren disket - men ifølge FIS-direktør Pierre Mignerey vil han ikke få noen ytterligere straff. Bolsjunov slo først etter finnen på oppløpet, før han etter målgang kjørte inn i ham.

USAs langstrener Matt Whitcomb skriver på Twitter at «hvis amerikanske utøvere gjorde dette, så ville de bli sendt hjem og fjernet fra laget. Diskvalifiseringen ville bare ha vært starten på problemene for dem».

Mandag morgen sier Jelena Välbe at Russlands skiforbund heller ikke har planer om å straffe Bolsjunov ytterligere:

– Jeg forstår ham hundre prosent. Fordi det er umulig å kontrollere nervene dine hele tiden, sier hun til Matj TV, gjengitt av Sport Ekspress.

DRAMA: Aleksandr Bolsjunov kjører inn i Joni Mäki rett etter målgang. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva

– Jeg vet at vi overalt blir beskyldt for alt. Når vi begynner å vurdere de samme situasjonene mellom Russland og andre lands utøvere, er sanksjoner obligatorisk for oss, men ikke for andre. De leser reglene som det passer dem der og da, fortsetter Välbe - og blir spurt om det ikke blir noen irettesettelse, så om hun i hvert fall kommer til å diskutere det som skjedde med Bolsjunov:

– Vi snakket med ham. Sasja forstår godt at han må holde seg i skinnet.

Nestlederen i det russiske parlamentet, Aleksandr Zjukov, er oppsiktsvekkende klar i sin tale mot Bolsjunov:

– Aleksandr har vært borti to hendelser på to dager. Hans skuffelse er forståelig. Men det er selvfølgelig ingen unnskyldning, han må kontrollere nervene sine. Bolsjunovs handling etter målgang var stygg, det er ingenting å snakke om, sier Zjukov, som tidligere var presidenten i Russlands OL-komité.

– Bolsjunov trenger ikke oppføre seg sånn, han er jo den sterkeste skiløperen i verden. Det er ikke nødvendig å reagere smertefullt på dette, det er bedre å vise styrke din i løypa, fortsetter Aleksandr Zjukov i et intervju med R-sport.

Zjukov sier at det er viktig å forberede seg optimalt til VM nå. Han mener at det kan være vanskeligere for de norske løperne, fordi det er så tøft å komme med på det norske laget i VM.

– Kanskje blir ikke like sterke i VM om en måned, sier Zjukov.

Den tidligere toppløperen Nikolaj Zimjatov er også kritisk til Bolsjunov:

– Finnen gikk rett og slett taktisk veldig riktig. Bolsjunov har selv delvis skylden for det som skjer. I stedet for å slå motstanderen, burde han ha kastet seg inn i den midte korridoren og kjempet for seieren, sier han til den russiske utgaven av RT.

Den kjente skiskytterkommentatoren Dmitrij Guberniev, som innimellom også kommenterer langrenn, er også opptatt av at Bolsjunov må få kontroll på nerver og følelser:

– Du trenger ikke å vise følelsene dine på den. Han må få utløp for følelser andre steder. Dette kan skade oss før verdensmesterskapet, sier Guberniev til Sport Ekspress.

– Jeg ønsker ham tålmodighet og sjelefred, han kan fortsatt slå hele verden, inkludert det norske landslaget. Men da må han kontrollere seg.

Aleksandr Bolsjunovs far, som har samme navn, er blant dem som støtter sønnen:

– Han blir skjøvet inn i reklameskiltene. Det er bestialsk, en skal ikke tåle slikt. Det må være en rettferdig kamp, sier han til RIA Novosti.

PS: Joni Mäki tok røntgen mandag morgen. Ifølge finske medier ble det ikke funnet brudd, men hånden er opphovnet.