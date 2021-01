Åpner for bruk av høydehus

Før OL-sesongen skal landslaget til høyden. Men høydehus kan også bli et tema for Johannes Høsflot Klæbo og de andre skistjernene.

Johannes Høsflot Klæbo vil ta en vurdering på bruk av høydehus hvis forbudet oppheves. Foto: Richard Sagen

8. jan. 2021 14:25 Sist oppdatert nå nettopp

LYGNA: Etter å ha signalisert at opphevelse av forbudet mot høydehus var lite aktuelt da koronapandemien brøt ut i mars, skal Norges Idrettsforbund nå vurdere unntak. Det kom frem i en pressemelding fra Norges Idrettsforbund denne uka.

– NIF har i dag avholdt et ekstraordinært styremøte hvor det ble besluttet å innhente råd fra idrettsmedisinsk etikkutvalg om hvilke eventuelle medisinsk-etiske argumenter som finnes for at idrettsstyret bør eller ikke bør vurdere om det kan gis midlertidig dispensasjon fra forbudet mot høydehus i lys av den pågående koronasituasjonen, sa idrettspresident Berit Kjøll i pressemeldingen.