Falla usikker før VM: – Det må gå på skinner

Etter to måneder med uforklarlig sykdom kan Maiken Caspersen Falla (30) endelig trene som normalt. Nå må hun bygge form uavbrutt til VM i slutten av februar for å rekke mesterskapet.

NORSK VM-HÅP: Maiken Caspersen Falla har møtt på flere utfordringer i vinter. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Med 12 OL- og VM-medaljer på merittlisten, er Caspersen Falla i stand til å avgjøre stafetten for Norge i tyske Oberstdorf i mars. For å være i posisjon til det, har ikke den potensielle ankerkvinnen noen treningstid å miste etter to spolerte måneder med sykdom.

– Det er mest sannsynlig en lang vei for å komme i bra form, men jeg føler at jeg har tiden til det. Det er VM som blir desidert viktigste i år, i en veldig annerledes sesong. Hvis ting går på skinner har jeg tiden til det, men det må gå på skinner for at jeg skal være i god form til VM, forteller Falla til VG.

I fjor tok hun gull på NM-sprinten på Konnerud:

Innrømmer frustrasjon

Frem til oktober hadde Caspersen Falla hatt en tilnærmet perfekt sesongoppkjøring. Så startet problemene. Problemer som hun fortsatt ikke kjenner årsaken til.

Kroppen sluttet å respondere på trening og den sluttet å respondere på hvile. Den kombinasjonen har ført til mye fortvilelse.

– Det har vært noen frustrerende måneder. Man er vant med at det går opp og ned, men ikke som dette. Jeg har planlagt, gjennomført og gjort en jobb som er så god som overhodet mulig, men jeg har følt at jeg bare ble dårligere for hver økt, forteller skistjernen og fortsetter:

– Det er veldig kjedelig, spesielt når man ser at rennene nærmer seg. Så ryker Beito, så ryker Ruka. Da blir man lei, når man ikke finner noen løsning på det. Jeg har måttet vært veldig tålmodig og vente på å komme meg til hektene igjen.

Vet ikke grunnen

Falla har vært gjennom flere prøver. Hun er testet for kyssesyken, corona og andre virus. Ingen av dem har slått ut positivt.

– Først tenkte vi at belastningen var blitt for stor. Da pleier man å ta en uke eller to litt roligere og komme seg ganske fort, men det fungerte ikke. Det tyder på at det har vært noe annet enn belastning, men det er vanskelig å finne ut hva det er, forteller Falla.

– Jeg har ikke fått noe svar på det. Teorien er at luftveiene ikke har fungert, men det kan også være at jeg har hatt et virus i kroppen som jeg ikke har testet meg for. Jeg har blitt veldig sliten, medgir hun.

Løsnet plutselig

Heldigvis, både for Falla og norske langrennsinteresserte, begynte kroppen nylig å fungere som normalt igjen. Det skjedde på en rolig såkalt «terskeløkt» 30. november, før norgescupen på Natrudstilen.

– Mandagen før skirennet på Natrudstilen hadde jeg en terskeløkt. Underveis kjente jeg plutselig at det var flyt. Det var noe jeg ikke hadde kjent på på veldig lenge. Jeg ble overrasket. Kroppen hadde lyst til å ta i, og pulsen kom. Når det endelig løsner, blir man veldig lettet, forteller hun.