Johaug og Østberg fikk tidlig en luke på konkurrentene. Etter fem kilometer var de to nærmere 20 sekunder foran den neste gruppen med hjemmehåpet Helene Marie Fossesholm, Anna Svendsen og Maiken Caspersen Falla.

Flugstad Østberg prøvde å bite seg fast i duellen med Johaug, men sistnevnte ble for sterk og fikk en solid luke et par kilometer før mål.

Til slutt var Johaug 10,4 sekunder foran Østberg i mål. Gullet var hennes 14. i NM-sammenheng.

– Like artig som alltid å vinne skirenn. Jeg følte kroppen fungerte bra i dag. Jeg er veldig fornøyd med løpet, sa Johaug etter målgang.

– Solen kom jo også, så det var skikkelig NM-stemning, fortsatte Johaug entusiastisk.

Terje Pedersen

Det 18 år gamle stortalentet Fossesholm viste krefter på slutten og ble nummer tre.

– Det var skikkelig gøy å gå der ute. Jeg vet det var mange fra familie, venner og bekjente som var der og heiet på meg. Det drev meg frem, sa Fossesholm til NRK etter løpet.

Konnerud er nesten som hjemmebane å regne for Eiker-løperen.

– Det er enormt stort. Hun er et kjempetalent, så vi må ta godt vare på henne. Jeg er veldig imponert over det hun gjør. Hun har nivået inne. Det var veldig artig at hun klarer å få det til i NM, sa Johaug om Fossesholm.

Anna Svendsen ble nummer fire, mens Maiken Caspersen Falla endte på 5.-plass.

