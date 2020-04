Det var en større overraskelse etter at landslagene i langrenn for den kommende sesongen tirsdag ble tatt ut.

Stortalentet og junioren Helene Marie Fossesholm er inne på landslaget.

– Det er ikke vanskelig å finne gode argumenter for at hun ikke skal være med på et landslag. Men vi er sikker på at vi gjør det som er best for henne, sa trener Ole Morten Iversen om uttaket av 19-åringen fra Drammen.

Hun var selv offensiv på Zoom-presskonferansen til skiforbundet tirsdag ettermiddag.

– Jeg skal lære av de som allerede er på laget, og så jeg at at jeg kan ha et ess i ermet selv også, sa hun.

Hun fort

Terje Bendiksby

Fakta: Landslagene 2020/21 Menn allround Emil Iversen Didrik Tønseth Sjur Røthe Hans Christer Holund Simen Hegstad Krüger Martin Løwstrøm Nyenget (ny) Menn sprint Johannes Høsflot Klæbo Sindre Bjørnestad Skar Finn-Hågen Krogh Pål Golberg Erik Valnes Håvard Solås Taugbøl (ny) Kvinner Therese Johaug Ingvild Flugstad Østberg Heidi Weng Ane Appelkvist Stenseth Maiken Caspersen Falla Ragnhild Haga Tiril Udnes Weng Lotta Udnes Weng Anna Svendsen* Heidi Marie Fossesholm (ny)