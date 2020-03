– Vi kjører løyper for de fastboende. Jeg har fått tilbakemelding fra flere som er takknemlige for muligheten. Vi må også ha litt vanlig hverdag her oppe, sier Bykle-ordfører Jon-Rolf Næss.

Trolig går vi mot det som kunne blitt den flotteste skihelga i hele vinter. Det er masse snø og meldes strålende vær på de største skidestinasjonene som Hovden, Brokke, Bortelid, Ljosland og i Sirdal.