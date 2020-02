VM-vinner langer ut mot den norske dominansen: – Noen må begynne å tenke på fremtiden

GRANÅSEN: Italieneren var sjanseløs mot de fem norske konkurrentene i lørdagens sprintfinale under Ski Tour. Til slutt ga italieneren opp og var i mål hele 22 sekunder bak vinneren Johannes Høsflot Klæbo.

VM-vinneren fra 2017 var fornøyd med eget resultat etter å ha slitt med formen den siste tiden, men mente den norsktapetserte seierspallen bør bekymre alle som bryr seg om langrennssporten.

– Hva tror du? Du er norsk, så du er kanskje glad. Men det er ikke bra for langrennssporten. Noen må begynne å tenke på fremtiden til sporten, sa han til Aftenposten med en alvorlig tone i den norsk-dominerte pressesonen.

I Granåsen ble den norske dominansen ekstra tydelig. I kvinnenes sprintsemifinale var seks av tolv utøvere norske. Maiken Caspersen Falla gikk, som så mange ganger før, til topps

– Det er selvfølgelig trist for sporten. Jeg ønsket selvfølgelig å være der, men heldigvis er det sveitsiske jenter i toppen i dag. Norge har jobbet godt. De har kanskje funnet en spesiell oppskrift, som vi andre nasjoner ikke har, fortalte finske Krista Pärmäkoski etter at hun ble slått ut i kvartfinalen.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Mener idretten begynner å bli kjedelig

Pellegrino deler samme oppfatning som Pärmäkoski. Han mener Norge har knekt en kode, som resten av nasjonene ikke er i nærheten av enda.

– Norge er de sterkeste og har en metode. De har muligheten til å bruke forskning på rett måte. Norge har penger og olje. Det er ikke et lite problem, forteller han.

Italieneren mener at langrennssporten er i ferd med å bli kjedelig for publikum. Han sammenlignet det med skøytesporten, der nederlenderne har vært dominerende i lang tid.

– Til og med i Nederland synker interessen for skøyter nå. Jeg håper ikke det skjer med Norge for vi er her takket være de norske sponsorene, men noen må gjøre endringer for fremtiden, poengterer han.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Iversen: – Ødelagt litt for oss selv

Emil Iversen var blant nordmennene som slo italieneren i finalen. Fjerdeplassen er enig i at Pellegrino har et poeng.

– Det er klart at vi begynner å bli veldige gode, det er ikke noen hemmelighet. Det er kanskje litt synd for interessen ute i Europa. Vi har kanskje ødelagt litt for oss selv, forteller trønderen.

I 2016 tok Det internasjonale skiforbundet (FIS) grep. Da kuttet de kvoten for å redusere antall utøvere fra samme nasjon under renn. Det tror Iversen var et smart grep, selv om det går utover den norske rekrutteringen. Likevel har han vanskelig for å se at Norge kan gjøre noe annerledes.

– Vi får ikke gjort noe annet enn å gjøre så godt vi kan. Langrenn står så sterkt her. Det er bredde og mange som kan mye om det. Det er en ekstremt god treningskultur. Det er så enkelt som det. Sverige famler i blinde og vi har mistet noen utenlandske stjerner. Vi får bare håpe det kommer opp noen, sier han.

Sprinttrener Arild Monsen ønsker utenlandsk konkurranse hjertelig velkommen. Han er derimot klar på at det ikke skjer over natten.

– Jeg hadde ønsket flere. Jeg må si det jeg alltid sier: Vi kan ikke gjøre ting som gjør at vi blir dårligere. Det er en lang historie i Norge for langrenn. Det hadde vært bare flott å ha fått større bredde for flere nasjoner. Vi er åpne med det vi gjør, men det må legges ned et godt stykke arbeid. Det gjøres ikke i ung nok alder i mange land og de har færre skiløpere. Det er synd, sier Monsen.

JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

– Drittkalender

På spørsmål om hva som kan gjøres, har Pellegrino en sterk oppfordring til FIS. Han mener årets verdenscupkalender har gjort det umulig for utlendingene å henge med Norge. De fleste nasjonene har ikke den samme bredden til å konkurrere i verdenstoppen helg etter helg.

– Det er måter man kan gjøre endringer. Et eksempel er å ikke ha en drittkalender som denne sesongen. Det er den verste kalenderen noensinne. Både for utøverne og smørerne, sier han tydelig frustrert.

Pierre Mignerey, renndirektør for langrenn i FIS, forstår Pellegrinos frustrasjon. Han forteller at kalenderen er noe forbundet jobber med å forbedre.

– Denne sesongen er den verste som vi har hatt, vil jeg si (Om antall renn). Det er noen grunner til det. I fremtiden vil det bli bedre. Jeg er også sikker på at vi må jobbe mer med å ha noen helger med pauser. Vi må også optimalisere reisebelastningen, sier franskmannen.

Renndirektøren mener derimot at den norske dominansen er et mindre problem enn det Pellegrino antyder. Han påpeker samtidig at FIS har et mål om å utvikle sterke utøvere også i andre land enn i Norge.

– Den norske dominansen er ikke så stor som man tror etter å ha sett denne touren. Denne sesongen har vi hatt sprintfinaler uten nordmenn på pallen og i finalen. I dag er det rene sprintere som ikke er til stede. Jeg er ganske sikker at på en normal helg ville andre nasjoner hengt med, sier Mignerey.