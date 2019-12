Seieren glapp på målstreken. Nå reiser Falla hjem fra Tour de Ski.

Den norske sprintstjernen ledet på oppløpet, men Lampic fra Slovenia smatt forbi og tok karrierens største seier. Resultatlistene viste at Falla ble slått med fattige tre hundredeler.

Etter rennet opplyste Gjerdrum-løperen at hun bryter Tour de Ski. Hun mener det er helt nødvendig med en frihelg før hun går i gang med verdenscupen igjen og bysprint i tyske Dresden.

– Det har vært en tøff helg for meg. Jeg føler at jeg går med håndbrekket på og at det er tungt om dagen. Det er naturlig når jeg nesten ikke har trent i det siste, men bare gått tre minutters drag. Nå gleder jeg meg til å komme hjem og slappe av litt, sa Falla.

– Nå blir det skikkelig nyttårsrabalder?

– Nå blir det kalas. Det kan du godt skrive ned med en gang, sa en lattermild Falla på spørsmål fra Aftenposten.

Rune Petter Ness, Adresseavisen

29-åringen er undrende til hvorfor den andre sprinten i Tour de Ski er lagt så sent som på sjette etappe i Val di Fiemme 4. januar.

– Jeg skulle gjerne ønsket at det var mulig for meg å samle mange poeng i sprintcupen og i tillegg gått hele Tour de Ski, men det går ikke sånn som det er nå. Jeg er helt nødt til å legge inn en frihelg, sa Falla og la til:

– Jeg forstår ikke tankegangen med å legge en sprint i Val di Fiemme.

Svensker ødela for hverandre

Tiril Udnes Weng kunne med full klaff tatt over sammenlagtledelsen i Tour de Ski, men hun nådde ikke opp i finalen og endte sist.

I semifinalen kladdet det litt for Falla. Der ble hun bare nummer fire, men tok seg videre på tid. Tiril Udnes Weng leverte en sterk semifinale med heatseier, mens Anne Kjersti Kalvå røk ut med sin tredjeplass.

Svenskene fikk ingen i finalen etter at Maja Dahlqvist og Moa Lundgren kolliderte i hverandre i den andre semifinalen. Duoen lå godt an før uhellet.

Johaug ute av ledertrøyen

Therese Johaug mistet Tour de Ski-ledelsen til russiske Natalja Neprjajeva, men var likevel fornøyd med egen sprintinnsats. Hun leverte en solid prolog, men ikke helt uventet ble det stopp i kvartfinalen.

Der ble hun nummer fem i et raskt heat vunnet av Falla. Sprintprestasjonen ga Johaug seks verdifulle bonussekunder. Sammenlagt er hun på tredjeplass, fem sekunder bak Neprjajeva.

– Alle sekunder teller. Sprint er ikke min greie, men jeg gjorde en bra prolog. Jeg ser lyst på fortsettelsen. Det var viktig at jeg tok meg videre, sa hun til TV 2.

MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Etter to etapper føler skistjernen fra Dalsbygda at hun ligger bedre an i sammendraget enn antatt på forhånd.

– Jeg er veldig fornøyd med dagen. Bortsett fra en treg start i kvartfinalen må jeg si at jeg ligger foran skjemaet.

Johaug mener søndagens sprint viser at hun har gjort fremgang i disiplinen.

– Jeg føler absolutt at jeg har tatt steg, og det beviser jeg med prologen og kvartfinalen i dag. Jeg var veldig nær en semifinale, sa 31-åringen og la til at hun er blitt sterkere og bedre teknisk.

Weng grep ikke muligheten

En tidlig exit betyr at Johaug kunne spare krefter foran de neste etappene i Tour de Ski.

– En hel sprint koster mye. Det hadde vært moro å komme til en semifinale, men det koster også. Jeg vet at det er to gode løp for meg i Toblach, så jeg får bare gjøre mitt beste for å gå fort der, sa Johaug til Aftenposten.

Heidi Weng kunne tatt over Tour de Ski-ledelsen, men den sjansen glapp etter en fjerdeplass i kvartfinalen. Tiden var ikke god nok til avansement.

– Jeg hadde rett og slett ikke en sjanse. Det er litt kjedelig, for i høst har jeg jobbet bra på sprint. Jeg er ikke skuffet, men jeg håpet at kroppen skulle vært bedre, sa Weng i intervjusonen.

– Du er Johaugs nærmeste konkurrent i sammendraget?

– Vi får se. Det vil tiden vise.

Weng vant Tour de Ski i sesongene 2016/17 og 2017/18.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Tittelforsvarer Ingvild Flugstad Østberg røk allerede ut i prologen. Gjøvik-jenta var 27/100 sekund fra å ta seg videre.

– Jeg har egentlig ikke så mye å skylde på annet enn at jeg ikke gikk bra nok på ski. Jeg tror nesten jeg gikk fortere på ski i deler av gårsdagens løype, og da går det ikke fort nok på en sprint, sa Østberg.

Også for Ragnhild Haga ble det stopp før utslagsrundene, mens Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Magni Smedås og Kari Øyre Slind røk ut i kvartfinalene.