Tidligere landslagsvenninne om Johaug-comeback: – Ekstra nervøs

Konkurrentene har grunn til å skjelve – og Tiril Udnes Weng (26) innrømmer det: Gjør Therese Johaug (35) alvor av comeback-planene, så blir hun nervøs.

ØNSKER JOHAUG TILBAKE: Tiril Udnes Weng (t.v.) tror mange vil bli ekstra motivert om Therese Johaug gjør comeback i langrennssporet. Her er de to under presentasjonen av landslaget i 2018. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 10:28

Tirsdag annonserte Johaug at det går mot et comeback til VM i Trondheim om halvannet år.

Tidligere landslagsvenninner er helt sikre på at det bare er én ting som gjelder om Johaug stiller til start i Granåsen i 2025: VM-gull.

Tiril Udnes Weng vant verdenscupen sammenlagt sist sesong. Nå er hun på samling i Italia.

– Jeg tenker at et Johaug-comeback hadde vært veldig bra. Jeg vil veldig gjerne ha Therese tilbake på laget. Hun var en god lagvenninne som vi savner å ha i hverdagen, sier Udnes Weng til VG.

Johaug tok alle de tre individuelle distansegullene i VM i 2019 og 2021, og i OL i 2022. I VM i Planica sist vinter slapp konkurrentene å forholde seg til Johaug som konkurrent, hun var gravid og ekspert for NRK.

Slik reagerte Johaug da tidligere lagvenninner tok VM-gullet på stafett:

Under ski-VM i Trondheim står femmil for kvinner på programmet for første gang. En distanse som er skreddersydd for Johaug som da nærmer seg 37 år.

– Jeg har ikke skrinlagt VM i Trondheim helt, men per nå er ikke fokuset mitt der. Fokuset mitt er på hverdagen her og nå og på å være en god mamma, sa Johaug til NRK tidligere denne uken.

Tiril Udnes Weng innrømmer at ting blir litt annerledes om Johaug kommer tilbake.

– Therese blir en tøff konkurrent hvis hun gjør comeback, så jeg ville nok blitt litt ekstra nervøs med Therese på start, sier Udnes Weng.

GODE VENNINNER: Ingvild Flugstad Østberg (t.v.) og Therese Johaug under en landslagssamling i Oslo for tre år siden. Vis mer

Johaug ble mamma til Kristin på selveste 17. mai. Ingvild Flugstad Østberg har i mange år trent sammen med Johaug både på og utenfor landslaget.

– Jeg er helt sikker på at hun kan bli verdensmester i Trondheim, men jeg er ikke sikker på om hun har lyst til å ha fokus på og prioritere det nå etter at hun har blitt mamma. Vi har trent en del sammen og formen hennes er bra, selv om hun naturlig nok ikke er der hun var på sitt beste, sier Flugstad Østberg til VG.

Hun tror utlendingene har delte meninger om et Johaug-comeback.

– Alle og enhver burde frykte Therese i et eventuelt comeback, for det kommer til å gå unna, sier Flugstad Østberg.

Slik reagerte Johaug da Ragnhild Haga ble tidenes første kvinnelige vinner av femmila i Holmenkollen:

Tiril Udnes Weng tok VM-gull på stafett med Therese Johaug i 2021, og som ankerkvinne med Johaug som tilskuer i Planica i mars.

– Jeg trur utlendingene vil ha Therese tilbake og helt sikkert gjøre det de kan for å slå henne, sier Udnes Weng.

Johaug har 14 VM-gull. Det er fire opp til Marit Bjørgen før de står likt.

Helene Marie Fossesholm er usikker på om Johaug gjør alvor av comeback-planene.

– Ingenting er bestemt, men en ting som er rimelig sikkert er at hun ikke stiller til start for å bli nummer ti, sier Fossesholm.

Allerede under Idrettsgallaen i januar åpnet Johaug for et comeback overfor VG: