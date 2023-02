Ut mot spådommene: – Få som rekker opp hånden og sier de tok totalt feil

PLANICA (VG) De ble dømt nord og ned. Enkelte eksperter mente det kom til å ta lang tid å fylle tomrommet etter Therese Johaug. Men 19 pallplasseringer senere, antyder langrennssjefen at sesongen har vært en suksess før VM har startet.

fullskjerm neste NÆRMER SEG VM-START: For Ingvild Flugstad Østberg og Lotta Udnes Weng, her under mandagens trening på langrennsstadion i Planica. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG







20.02.2023 12:31 Oppdatert 20.02.2023 12:49

– Har vi såpass mange pallplasser, ja?, spør Ingvild Flugstad Østberg til VG og humrer godt.

Hun fortsetter:

– Uansett hvordan VM går, så har norske damer svart på tiltale. Det er ikke mer å si enn det. Man skal passe seg for hva man sier. Det har vært lett å melde og det er veldig gøy å slå seg på brystet om det slår inn. Hvis det ikke går, så er det få som rekker opp hånden og sier de tok totalt feil. Noen kunne gjort det, sier hun.

Foran VM i Planica, som begynner med sprint torsdag, regnes norske langrennsdamer med i favorittsjiktet på hver eneste øvelse.

Bak seg har de lagt en sterk sesong så langt. Siden verdenscupen begynte i november har laget notert seg for 19 pallplasseringer fordelt på syv løpere.

Resultatene står i sterk kontrast til de dystre spådommene fra i fjor.

Helt siden Therese Johaug annonserte at hun kom til å legge opp sist sesong, har flere eksperter og de som følger langrenn tett uttalt seg kritisk til hva som har skjedd bak den tidligere ski-dronningen.

– Det er gøy å bevise at det ikke har vært helt krise. Det hadde vært gøy og jeg håper ekspertene som har meldt så hardt, kunne innrømmet at de tok feil, sier Tiril Udnes Weng.

Fakta Program langrenn, ski-VM: Torsdag 23. februar: Sprint klassisk, damer/menn

Fredag 24. februar: 30 km fellesstart med skibytte, menn

Lørdag 25. februar: 15 km fellesstart med skibytte, damer

Søndag 26. februar: Lagsprint fristil, damer/menn

Tirsdag 28. februar: 10 km enkeltstart fristil, damer

Onsdag 1. mars: 15 km enkeltstart fristil, menn

Torsdag 2. mars: S tafett, damer

Fredag 3. mars: Stafett, herrer

Lørdag 4. mars: 30 km fellesstart klassisk, damer

Søndag 5. mars: 50 km fellesstart klassisk, menn VM vises på NRK og Viaplay. Lurer du på hva slags sport som sendes på TV? Få oversikt med VGs sportskalender. Vis mer

«Ubegripelig fiasko»

Men Johaug stod over hele Tour de Ski i fjor og noterte seg likevel for halvparten av norske pallplasseringer i verdenscupen sist sesong. Norge tok 14 pallplasseringer totalt.

Allerede da varslet Expressen-kommentator Tomas Pettersson krise for norsk damelangrenn etter Johaug.

– Det er en gåte for meg at Norge ikke har lyktes bedre med sin ettervekst. Med sin utrolige bredde på ungdomstrinnet er det en ubegripelig fiasko at Norge ikke har produsert flere stjerneløpere de siste åra, sa han til Dagbladet den gangen.

«Kan bli en bakrus som tar tid å bli kvitt»

Under OL i Beijing ble styrkeforholdet mellom Johaug og resten av landslaget for alvor avslørt.

Hun tok gull på samtlige distanser under lekene. Ingen andre i den norske troppen var i nærheten og reiste tomhendte hjem fra Kina. Så la Johaug opp.

Aftenposten-kommentator Daniel Røed-Johansen uttalte følgende til Adresseavisen under OL:

– Akkurat nå ser det mørkt ut. Det kan bli noen tunge år. Når norsk kvinnelangrenn våkner fra Therese Johaug-gullrusen, kan det bli en bakrus som tar tid å bli kvitt.

VAR SVÆRT SKEPTISKE: Kommentatorduoen Birger Løfaldli og Tomas Pettersson, i henholdsvis Adressa og Expressen, her avbildet under Tour de Ski tilbake i 2017.

Det manglet heller ikke på skepsis rett før sesongstarten i november.

– Jeg tror de norske skijentene kan gå mot sin svakeste sesongstart på lang, lang tid, sa den svenske langrennslegenden Johan Olsson til Dagbladet.

Den svenske landslagstreneren uttalte til den svenske avisen Expressen at han ville vært bekymret om han hadde hatt samme rolle i Norge.

Adressa-kommentator Birger Løfaldli uttalte følgende til VG i november:

– Jeg spår svensk dominans på kvinnesiden, der Norge vil få mer enn nok med å ta pallplasseringer.

I den norske leiren er de altså ikke imponerte.

– De har jo bomma. Omgivelsene er veldig utålmodige. Nå har dette laget slått kraftig tilbake mot de spådommene, sier landslagstrener Stig Rune Kveen.

Kveen minner om at det var flere årsaker til nedturen bak Johaug forrige sesong.

Som sykdom, en spesiell sesong med corona, og at det for enkelte – som tvillingene Tiril og Lotta Udnes Weng – er i rett alder til å virkelig få sitt gjennombrudd.

– I tillegg gjør vi jo bortimot rent bord under U23- og junior-VM. Det er mange skiløpere som går norgescup og junior-NM. Etterveksten er bra. Jeg deler ikke den bekymringen. Man må være mer tålmodig, sier Kveen.

SVARER KRITIKERNE: Langrennssjef Espen Bjervig, her før mandagens trening på langrennsstadion i Planica.

Når VG leser opp noen av spådommene for langrennssjef Espen Bjervig, svarer han slik på hva han tenker i dag:

– Det er ingen som har kommet og beklaget at de har tatt feil så langt. Det er bare noe vi må leve med. Folk kan synse og mene så mye de vil. Vi vet hva som bor i utøverne. Det hadde vært spennende om de som kom med de uttalelsene hadde innsett at de tok feil.

– Er sesongen en suksess for damelaget, uavhengig av hvordan det går i VM?

– Ja og nei. Suksess på den måten at vi har vist at vi har mange gode damer som kan være med og slåss. Årets hovedmål er VM. Det er der vi skal prestere best, forhåpentligvis.

– Men vi har en trygghet nå og har prestert bra. Det skal vi ta med videre inn i VM. Vi har mål om å slåss om medaljer på alle øvelser. Vi er langt fra mette og ferdig, sier Bjervig.

VG stilte samme spørsmål til Anne Kjersti Kalvå, en av Norges store medaljehåp på de lengre distansene i mesterskapet i Slovenia.

– Ja, den (sesongen) har vært over all forventning, for oss og folk rundt. Men det er de neste tre ukene som er det viktige, det vi har trent- og vil gå for. Kommer vi fra VM uten medaljer, så er ikke det noe suksess.