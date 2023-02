Northug flytter til Hafjell og skiller lag med Red Bull

PLANICA (VG) Petter Northug (37) gjør alvor av flytteplanene og bosetter seg på fjellet i 2023. Der skal han få mer enn nok tid til å trene og hente inn store stjerner og store penger til langløpet «Janteloppet», som han nå arrangerer selv.

PÅ PLASS I VM: Petter Northug testet mesterskapsløypene i Planica tirsdag og er klar for noen uker med ekspertjobb for TV 2.







22.02.2023 04:27

– Jeg får bostedsadresse på Hafjell. Det er helt perfekt når jeg skal arrangere et skirenn rett i nærheten av der jeg skal bo. Det er som å invitere til et stort selskap rett utenfor dørstokken, sier Northug til VG og smiler.

Han varslet om flytteplanene allerede i høst. Den siste tiden har det kommet frem at han bygger seg en flunkende ny hytte på Hafjell.

Nå bekrefter Northug altså at han kommer til å bo der gjennom stort sett hele året.

Stedet er Mosetertoppen og hytta er nær 100 kvadrameter stor. Han forteller til VG at han ennå ikke vet nøyaktig hva han betaler, ettersom han enda ikke vet hva han ender med av interiørvalg inne i hytta.

Men Northug – som i dag sjonglerer livet som TV 2-ekspert, jobb med sin egen merkevare og utøver på sitt eget langløpslag – kaller det en fantastisk plass og ser frem til å flytte fra et hektisk byliv.

HYTTEPARADIS: Mosetertoppen hyttefelt på Hafjell, her tatt med dronebilder i august, 2022. Northugs hytte er ikke med på bildet.

– Jeg vet jeg kommer til å trives og få det fantastisk der. Jeg får en hverdag der jeg kan jobbe derfra, selv om jeg må inn til hovedstaden for jobb av og til. Så kan jeg ha en fin treningsbase ettersom jeg kommer til å prioritere langløpssatsingen enda mer, sier han.

– Det å ha base der kan knapt bli bedre. Det er perfekte skiforhold gjennom hele vinteren.

Det blir imidlertid annerledes enn der han har hatt bosted de siste årene.

Riktignok er Northug oppvokst på gård i Framverran i Trøndelag.

Men etter at han slo gjennom som skiløper, bodde han i Trondheim. Senere flyttet han til Oslo, før han solgte leiligheten i Vika i sentrum i fjor.

– Hva slags reaksjoner har du fått på at du skal flytte til fjells?

– Litt forskjellig, sier Northug og humrer.

– Men det å ha en enkel treningshverdag og våkne på fjellet gir meg frysninger. Jeg er en gårdsgutt fra Framverran, det er gårdsgutten i meg som vil frem og som nå havner på fjellet.

SKAFFET SEG NYTT BOSTED: Petter Northug, her avbildet på trening i Planica tirsdag.

Mens han er på plass for TV 2 under VM i Planica, jobber han også mye med sitt eget langløp kalt «Janteloppet».

Det har allerede blitt arrangert noen år, men Northugs mangeårige samarbeidspartner Red Bull er nå ute, forteller den tidligere skikongen.

– Jeg følte vel at de ikke prioriterte det og at andre ting var i fokus. Jeg etterspurte dette overfor dem i sommer, at vi måtte gjøre noe. Men da merket jeg at interessen ikke var der. Det var med på å bremse «Janteloppet». Da tok jeg det i egne hender. Jeg ønsker at dette blir et skirenn som arrangeres hvert år. Det skal bli en påsketradisjon, sier Northug og opplyser at avtalen mellom han og energidrikkfabrikanten nå er begrenset til at han deltar på noen av deres årlige events.

Han vil ikke ut med for mange detaljer om årets skirenn, blant annet om premiepenger og hvilke profiler han klarer å samle, men lover at det kommer overraskelser i tiden fremover.

– Det er noe vi jobber iherdig med. Det er nylig bestemt at Red Bull er ute og at jeg skal arrangere dette. Det blir eksklusivt, råere og bedre enn noen gang, lover Northug.

– Og så blir det en god følelsen at vi skal arrangere skirenn der jeg bor, sier den vordende Hafjell-innbyggeren.