Tordner mot ski-ledelsen: – Her sviktes det over en lav sko

Nyheten om kraftige kostnadskutt og reduksjon av landslagene overrasket mange i Norges Skiforbund. En rutinert ski-politiker og langrennspappa er en av de som reagerer.

KUTT: Det skal kuttes kraftig på skilandslaget neste sesong. Her feirer herrelandslaget etter femmila i VM i Planica tidliger ei år.

22.04.2023 06:44

– Dårlig planlegging, mangel på åpenhet og dårlig kommunikasjon. Her sviktes det over en lav sko, sier Gabriel Johannessen til VG.

Han er far til en av sesongens store profiler, Pål Golberg, som også er tillitsvalgt i det norske landslaget. Johannesen har vært leder av langrennskomiteen i Buskerud Skikrets de seneste 14 årene.

Fakta Derfor er Skiforbundets kutt dramatisk: Etter et jubelår rent sportslig skal likevel ski-ledelsen kutte kraftig i neste års budsjett. Informasjonen kom frem under et hastemøte med utøverne som VG kunne avsløre bare fem dager før landslagene skal presenteres mandag 24. april.

Ett av de mest sentrale og omdiskuterte punktene handler om kutt i landslagstroppen. Den teller i dag 24 utøvere på elitenivå, men skal ned til 20. Emil Iversen og Didrik Tønseth er blant de fire.

Den økonomiske situasjonen går også utover de nest beste skiløperne i landet, som på rekruttlandslaget og ikke minst de store regionale lagene, får VG opplyst.

I tillegg skal det kuttes en rekke kostnader knyttet til landslagsdriften.

Kutt i leger, fysioterapeuter på samlinger. Kutt i støtteapparat som er med på tur. Kutt i markedsaktiviteter. Samlingsdøgnene blir færre.

Ikke alle løpere reiser på den tradisjonsrike landslagssamlingen som kickstarter sesongen på Sognefjellet i juni.

Det blir mindre rom for ulik avreise- og returdager på samling. Ønsket er at utøverne skal reise samlet.

Rekruttlandslagstrener Monika Kørra skal i mammapermisjon. Hennes 100 prosentstilling blir lyst ut nå, men ikke erstattet hundre prosent.

Norges Skiforbund langrenn har i mange år hatt et budsjett på over 90 millioner kroner. Elitedelen har budsjettert med rundt 34–38 millioner av disse. Vis mer

Det var på onsdag VG kunne avsløre store kutt på elitelagene kommende sesong. Nyheten skal ha kommet svært overraskende på de som ble informert, ifølge VGs opplysninger.

Johannessen begriper ikke at eliteutøverne har blitt holdt utenfor prosessen av politisk og administrativ ledelse helt inntil det siste.

– Det som også skremmer meg – som pappa til en løper og tillitsvalgt – er hvordan det kommuniseres med tillitsvalgtes utøvere på et landslag, sier Johannesen og legger til:

– Det er ikke en modell som er vanlig ellers i vårt samfunn, verken i foreninger, lag eller organisasjoner. Det handler om om utøveres medvirkning og medansvar.

Ledelsen i norsk langrenn, Torbjørn Skogstad og Espen Bjervig er forelagt kritikken. Les hele tilsvaret nederst i saken.

Fakta Dette er øverste politiske og administrative ledelse i langrenn: Langrennskomiteen, eller styret i norsk langrenn: Leder er Torbjørn Skogstad. Yngve Thorsen er nestleder. Øvrige medlemmer: Bjørg Sissel Kvannli, Per Morten Nyeng, Berit Mogstad, Tone Haugen Ramstad. Øverste administrative leder er langrennssjef Espen Bjervig. Vis mer

KRITISK: Gabriel Johannessen, her avbildet under Skitinget i Molde sommeren 2022.

Johannessen tror ikke utøvere og ansatte har vært klar over at situasjonen har vært så alvorlig som det nå fremkommer. Han reagerer også på tidslinjen:

Den 6. februar hadde langrennskomiteen langrennskomiteen styret i norsk langrenn et møte der økonomi var ett av temaene. I møtereferatet heter det at kostnadssiden var utfordrende, men at regnskapsstatus for 2022 og budsjett for 2023 skulle diskuteres i et nytt møte i slutten av mars.

Et nytt møte i langrennskomiteen fant sted i mars, men det finnes ikke noe referat ute fra dette møtet, en måned senere.

24. mars uttalte langrennssjefen at økonomien var krevende og nevnte at det først og fremst kom til å gå utover reiseaktiviteten. Da VG spurte om de kom til å kutte i antall landslagsutøvere, svarte Bjervig at det ikke var noe automatikk i det, og at det var det siste de ønsket å gjøre.

– Det er klart også utøvere må reagere på det som skjer nå, ikke minst på prosess eller mangel på sådan. Det som skjer nå er en konsekvens av ikke-tilfredsstillende ledelse, sier Johannessen og avslutter slik:

– Jeg får bakoversveis jo mer jeg tenker på det. Referater fra styremøter offentliggjøres mer eller mindre tilfeldig. Ikke fra sist møte, heller, som Ski-Norge skal forholde seg til. De er i tillegg svært mangelfulle og inneholder jo ingenting som virkelig speiler situasjonen, mener Johannessen.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, her avbildet sammen med medieansvarlig Gro Eide og Marit Bjørgen i 2017.

I en e-post skriver Torbjørn Skogstad følgende:

«Det er synd Gabriel opplever det på denne måten, men i dette tilfelle uttaler han seg nok uten nødvendig innsikt i hvordan de interne budsjettprosessene i Skiforbundet foregår. Skistyret skal behandle revidert budsjett både for Skiforbundet samlet og for alle grenene på sitt møte tirsdag. Langrenn leverte sitt budsjettforslag fredag for en uke siden og jobbet i samarbeid med økonomiavdelingen helt fram til da».

Han skriver deretter at langrenn må, som samfunnet for øvrig, tilpasse seg den tøffe økonomiske situasjonen hele verden står i.

«Langrenn har i gode år tatt høyde for at det kan komme mer krevende tider og har derfor satt av egenkapital til å møte utfordringer som dette. Ingen kan forutse hvor lenge denne situasjonen vil vare og når krigen Ukraina tar slutt. Det er derfor viktig å vise ansvarlighet i den tøffe hverdagen vi alle berøres av slik at vi ikke ødelegger muligheten for framtidige langrennsløpere», skriver Skogstad.