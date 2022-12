Klæbo herjet med konkurrentene: – Jeg får det som jeg vil i finalen

LILLEHAMMER (VG) Etter å ha stått over fredagens renn med sår hals, var Johannes Høsflot Klæbo tilbake - og i en egen klasse på sprinten.

STÅLKONTROLL: Johannes Høsflot Klæbo tok en overlegen seier på sprinten i Lillehammer. Bak ham kom Federico Pellegrino, Even Northug og Edvin Anger.

I kjent stil la trønderen seg bakpå fra start i finaleheatet, før han mot slutten av den første runden avanserte i feltet. Inn i den siste bakken tok Klæbo kommandoen og inn på stadion skrudde han på turboen.

– Jeg syns kvarten og semien er det tyngste i dag, så får jeg det litt som jeg vil i finalen. Da syns jeg det går rolig på førsterunden, da er alle relativt pigge på slutten. Da handler det om for meg å utnytte det jeg kan, og siste 40 sekundene da snur jeg meg ikke, da bare går jeg, sier Klæbo til VG.

For der var det ingen som klarte å følge ham, og 26-åringen kunne skli over mållinjen med ti, elleve, tolv meter ned til italienske Federico Pellegrino som ble nummer to.

Med seieren i lørdagens sprint har trønderen vunnet samtlige av de fire verdenscuprenn han har stilt opp i denne sesongen.

VANT IGJEN: Johannes Høsflot Klæbo knuste konkurrentene på Lillehammer. Even Northug ble nummer tre.

Even Northug, som tok seg til finalen som «lucky loser» etter å ha blitt nummer fire i sitt semifinaleheat, tok tredjeplassen. Dermed sørget Northug for sin andre strake pallplass i sprint.

– Vi går for å vinne alle mann, men Johannes er rå. Det må man bare innse. Så må man bare trene deretter og gjøre ting for å nærme seg, sier Northug til VG og legger til:

– Jeg liker å ha noe å strekke meg etter.

En som ikke var å se i finalen på Lillehammer var Erik Valnes. 26-åringen havnet sist i sitt semifinale heat, det etter å nesten ha blitt tatt ut i kvartfinalen.

For inn i den siste svingen før oppløpet kom briten James Clugnet i høy fart på yttersiden av Valnes. Briten skar inn foran nordmannen og de to gikk i hverandre. Valnes holdt seg på bena, det gjorde ikke Clugnet.

– Han kom for nært meg. Han holdt på å kutte over skiene mine. Det handler litt om reflekser fra meg, men det var ingen Blodstrupmoen-manøver, sier Valnes til VG.

Overfor statskanalen er Clugnet klar på at han mener Valnes hadde skylden i at han falt.

– Ja, jeg synes det. Jeg synes ikke det var min feil, men vi får se på bildene og se hva juryen sier, sa briten etter fallet til NRK.

Juryen valgte å ikke diskvalifisere Valnes.

