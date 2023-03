Flere vurderer Klæbo-regime – landslaget kan splittes enda mer

Johannes Høsflot Klæbo (26) er i ferd med å legge bak seg sin beste sesong. Deler av suksessoppskriften handler om et fullverdig høyderegime. Nå vurderer flere av landslagsløperne å gjøre det samme.

VIL FØLGE ETTER: Harald Østberg Amundsen, her sammen med Johannes Høsflot Klæbo under 50 kilometeren i Holmenkollen i mars.

20.03.2023 09:43 Oppdatert 20.03.2023 10:32

Kommende sesong er mesterskapsfri. Flere har gått i tenkeboksen gjennom vinteren og melder at det å gjøre som Klæbo er høyaktuelt.

– Jeg har ikke bestemt meg, men neste sesong er en fin måte å prøve og lære litt. Jeg har troen på at det å tørre og teste ut ting, endre litt på treningen og alt som er en del av satsingen, er avgjørende for å utvikle seg, sier Martin Løwstrøm Nyenget.

Fakta Derfor driver Klæbo et strengt høyderegime: For Klæbo handler høydetreningen de neste årene mot OL i Italia i 2026 om at han ønsker å oppnå en blodeffekt, det vil si produsere flere røde blodlegemer, som sørger for at lungene kan frakte mer oksygen til resten av kroppen. Kort sagt skal det øke kapasitet og ytelse i en kondisjonsidrett som langrenn. Opplegget innebærer flere opphold i høyden gjennom sesongen, minst tre uker av gangen. Målet er å få en effekt etter det siste oppholdet og inn i et mesterskap. Han gjør dermed som mange andre store navn før ham. I langrenn har Bjørn Dæhlie og andre 90-tallshelter, Marit Bjørgen, Petter Northug og Therese Johaug sverget til metoden. Derfor har høydetrening blitt kalt norsk langrenns suksessoppskrift. Johaug har tidligere trukket frem andre faktorer ved å reise til høyden. Som viktigheten av et skifte i miljø og omgivelser i en monoton treningshverdag. Og ikke minst at en får fullt fokus på å gjøre en solid treningsjobb uten distraksjoner. Herrelandslaget har – med unntak av Klæbo – siden 2018 stort sett sverget til trening i lavlandet. Det har også gitt enorm suksess i både verdenscup og mesterskap. Vis mer

– Jeg har tenkt og jeg vil gjerne utforske det mer, sier den ferske sølvvinneren på 15 kilometer fristil i VM, Harald Østberg Amundsen, og svarer «mest sannsynlig» på VGs spørsmål om han gjør det kommende sesong.

Simen Hegstad Krüger har som Amundsen og Nyenget gjort stor suksess med trening i lavlandet. Men nå er også han på linje med lagkameratene:

– Jeg mener vi på laget og Eirik (Myhr Nossum, distansetrener) må ta en skikkelig god diskusjon på om vi skal gå for høyde eller ikke. En diskusjon med folk som har skikkelig peiling på det. Det er ikke tvil om at høyde kan funke. Så har vi som lag også vist at vi ikke må dit. Men jeg har lyst til å utforske det mer, sier han.

SUKSESS OGSÅ UTEN HØYDE: For det norske distanselaget, her representert av tre av dem. Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Martin Løwstrøm Nyenget kunne nemlig juble etter å ha tapetsert pallen i rødt, hvitt og blått under femmila i Holmenkollen i mars.

Krüger viser blant annet til Klæbos råsterke sesong. Trønderen har som eneste herreløper på landslaget fem fullverdige høydeopphold gjennom sesongen.

Selv om høydetrening alene ikke kan tilskrives suksessen, står i hvert fall Klæbo foreløpig denne sesongen igjen med råsterke 17 verdenscupseire og sitt beste VM noensinne (tre gull, to sølv og en fjerdeplass).

– Han har hatt en kjempesesong. Og nå har jeg vært med i «gamet» noen år. Jeg tror man trenger nye impulser, ny stimuli, for å holde seg skjerpet. Går du i samme tralten hvert år, så er det vanskelig å utvikle seg. Det man gjorde i fjor er ikke godt nok året etter. Den tankegangen er viktig, sier Krüger.

SUKSESS-SESONG: For Johannes Høsflot Klæbo, her under verdenscupsprinten i Drammen, der han til slutt vant enkelt.

Nyenget håper på sin side at distanselaget, bestående av syv utøvere, kan enes om å ha samme strategi. Krüger mener det ikke er behov for en slik løsning:

– Det er viktig at ingen tvinges inn på et opplegg de ikke har troen på. Men at man kan se på en løsning der man dropper et sprint- og distanselag som i dag, og heller har en gjeng som trener i lavlandet og en annen som drar til høyden. Det kan være en løsning.

Hans Christer Holund (34) er sammen med Sjur Røthe de to småbarnsfedrene på distanselaget.

Han tror ikke man må reise til høyden for å prestere. Han har høstet sine erfaringer gjennom et lang liv i toppidretten og er klar på at det er veldig individuelt hvordan det fungerer.

Holund viser blant annet til Petter Northug, som hadde enorm effekt, mens andre ikke har noen overhodet, ifølge 34-åringen.

Holund deler Krügers tanker om hvordan landslaget kan bli seende ut kommende sesong.

– Én idé er at man deler troppen opp i to, en som drar til høyden og vil det. Og resten er på samling i Norge. Det er absolutt verdt å diskutere til våren. Skal jeg være ærlig så tror jeg høydeeffekten er at du er på et sted i tre uker uten forstyrrelser. Uten at man gjør noe annet enn å trene, spise og sove.

– Hadde man latt som man var i høyden her i Norge, hatt samling i tre uker, så tror jeg nesten du hadde fått samme effekt, spår Holund.

Distansetrener Eirik Myhr Nossum sier det blir en diskusjon om høydetrening kommende sesong. Han mener utøverne må lande på det de har tro på.

– Men er det ikke sånn at det er én for alle, alle for én?

– Det er ikke sånn at alle skal følge alle. Det har vært opp til hver enkelt. Det er mange positive sider ved å kjøre ting som en gruppe, det har gjort at folk har landet på et tryggere opplegg med laget.

– Men skal du lykkes i idrett så må du utvikle deg hele tiden. Vi må tørre å utfordre oss selv og ikke kjøre kopi hvert år. Høyde kan potensielt være en av de tingene hvor vi skal grave litt mer, sier Nossum.