Ble spurtslått av russisk stjerneskudd: – Helt forferdelig

Johannes Thingnes Bø startet lørdagens jaktstart først, men i mål var det en annen nordmann som kunne «juble» for pallplass. For når alt kom til alt, var Vetle Sjåstad Christiansen mest skuffet.

PÅ PALLEN: Vetle Sjåstad Christiansen skjøt perfekt og gikk seg opp på pallen.

18. des. 2021 15:31 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Jeg skal ikke banne, men det var helt forferdelig. Jeg hadde gode minner her fra to år tilbake, da jeg tok Tarjei (Bø) på samme måte, sa Sjåstad Christiansen etter å ha blitt nummer tre.

For der alle sine øyne var på Johannes Thingnes Bø, som startet først, var Sjåstad Christiansen nordmannen å snakke med etter rennet.

Han kunne ikke gjøre noe med Quentin Fillon Maillet som sikret og feiret seieren på den fjerde skytingen:

– Det er kanskje det mest emosjonelle rennet i min karriere. Publikumet, den siste skytingen og seieren, sa Fillon Maillet til IBU etter å ha vunnet foran 20 000 tilskuere på hjemmebane.

Men han sørget for at det ble dramatikk om den nest øverste pallplassen. For bak franskmannen var Sjåstad Christiansen, som startet som nummer åtte, suveren på standplass.

Etter å ha skutt tre fulle hus, gikk Sjåstad Christiansen ut som nummer tre i løypen og var i posisjon til en pallplass.

På den siste skytingen ble det fem nye treff, og Sjåstad Christiansen gikk ut likt som russiske Latypov.

Men i kampen om den nest øverste pallplassen, ble russeren for sterk. Ut på den siste runden satte han melkesyren i Sjåstad Christiansen, som måtte se seg slått med noen små centimeter på oppløpet og ta til takke med tredjeplassen.

– Jeg hadde ikke gitt opp, men jeg var helt på smellen på den sisterunden, sa Sjåstad Christiansen til NRK etter tredjeplassen.

Om duellanten hadde han følgende å si:

– Latypov er russernes nye stjerne.

Spurttapet til tross, så var det lyspunkter å dra frem for nordmannen:

– Jeg hadde kjempekontroll på standplass, en veldig god følelse.

Johannes Thingnes Bø ble til slutt nummer fem, Sturla Holm Lægreid nummer seks og Tarjei Bø nummer syv.

– Jeg er veldig fornøyd egentlig, det var en litt tyngre dag i sporet, men jeg skyter 19 treff og går egentlig å koser meg med så mye publikum, sa Holm Lægreid til NRK etter rennet og fortsatte:

– Formen er på skjema, den blir bedre og bedre, men det er fortsatt et lite stykke til toppform, men det tar jeg i juleferien.

Søndag er det fellesstart for kvinner og menn i Annecy-La Grand Bornard, med start henholdsvis klokken 12:45 og 14:45. Begge rendene sendes direkte på NRK1.