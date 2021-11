Johaug om fremtiden: – Alt har en slutt

BEITOSTØLEN (VG) Therese Johaug (33) elsker livet som langrennsløper. Men hun håper livet etter karrieren blir enda bedre.

KLAR FOR NY SESONG: Therese Johaug møtte pressen på Beitostølen torsdag.

19. nov. 2021 20:28 Sist oppdatert nå nettopp

Om knappe tre måneder skal Therese Johaug jakte det eneste hun mangler i karrieren: Individuelt OL-gull. Og hun drar til Beijing som OLs aller største gullfavoritt.

– Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg har lyst til å gå fort i de skiløpene jeg stiller opp i, sier Johaug til VG foran helgens sesongåpning på Beitostølen.

Hun har tre OL-sjanser: 10 kilometer, 15 kilometer fellesstart med skibytte – og tremila. I de to siste verdensmesterskapene har hun vunnet alle distanserennene.

– Jeg må være på hugget. Jeg må være i toppform om jeg skal klare å ta det individuelle OL-gullet, sier Johaug.

Selv om hun åpner opp for VM i Trondheim i 2025 er hun helt sikker på at OL i Beijing blir hennes siste OL.

– Det er nå eller aldri, fastslår Johaug.

SKIDRONNING: Med 14 VM-gull er Therese Johaug en av de største i langrennshistorien. Her i snøen som falt på Beitostølen torsdag.

Det er snart 15 år siden hun slo gjennom med VM-bronse på tremila i Sapporo. 14 VM-gull, 67 verdenscupseirer og et vellykket sportstøyimperium senere møter hun pressen.

– Det er annerledes. Jeg satt ikke her for ti år siden og fikk spørsmål om hvor lenge jeg skulle holde på. Det er tanker oppe i hodet, jeg vet ikke om dette er det siste eller om det blir mer. Den er både fint og trist, den tanken, for å være ærlig, sier Johaug.

Hun har også vunnet Tour de Ski, Ski Tour, hun har tatt NM-gull og gull i junior-VM. 33-åringen skal ikke gå Tour de Ski denne vinteren. Hun tror magefølelsen vil fortelle henne når karrieren er over. I september sa hun til TV 2 at hun vurderer å ta et hvileår for å bli mamma, for så å komme tilbake til VM i Trondheim i 2025.

– Ja, begge tankene er tenkt, sa Johaug.

Langrennsstjernen har vært sammen med tidligere verdensmester i roing Nils Jakob Hoff siden 2014. Paret har etablert seg i hovedstaden med bolig i Holmenkollen.

– Jeg elsker dette livet, å trene, være på tur med jentene og gjøre det jeg gjør. Men det er andre ting jeg har lyst til i livet. Alt har en slutt, sier Johaug.

Hun erkjenner at følelsen av å være mett sportslig nærmer seg.

– Jeg er ikke redd for den dagen, om den følelsen kommer. Men jeg er veldig giret på OL nå, jeg ønsker å gå fort der, sier Johaug til VG.

PRESSETREFF: Therese Johaug fikk stort sett spørsmål om OL-gull og fremtiden da hun møtte pressen torsdag, og det var mange spørsmål rundt akkurat det.

Johaug satt på en stol bak et høyt bord. Det var to meter til pressen som hadde fått beskjed om å stille med munnbind. 33-åringen fikk spørsmål om hvem som er den viktigste mannen i hennes liv. Hva som er favorittstedet hennes å konkurrere. Og det var mye om OL. Og dette ene individuelle gullet som mangler. Svaret på det første var forresten ikke så overraskende kjæresten, før hun også la til pappa Thorvall. Det andre svaret var like lite overraskende Holmenkollen.

– Med tanke på alderen min og det jeg har prestert, så vet jeg at det er et annet liv ved siden av idretten og det er like fint. Om kanskje ikke bedre også, forhåpentligvis, sier Johaug.

Hun skal gå distanserennene på Beitostølen lørdag og søndag.

Gleder seg med Ingvild

En ting som vil bestå etter karrieren er vennskapet med Ingvild Flugstad Østberg. 33-åringen gleder seg stort over at venninnen nå er tilbake sammen med landslaget. Østberg har ikke gått skirenn siden mars 2020 grunnet manglende helseattest. Østberg skal ikke gå på Beitostølen, men er forhåndsuttatt til verdenscupåpningen i Ruka neste helg.

– Ingvild betyr enormt mye for meg. Hun er raus, omsorgsfull og morsom og gjør at hverdagen og livet mitt er fint, sier Johaug.

Østberg er takknemlig for støtten fra venninnen i en trøblete periode. Hun forteller at Johaug har overrasket med gaver og middager for å gjøre perioden hun hadde startnekt litt enklere.

– Therese har vært der for meg hele tiden. Hun var ute av det først og har kommet med sine erfaringer om hvordan det er å ikke få være med og jobbe mot det du helst vil, sier Østberg til VG.