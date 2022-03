Nygaard vant ellevill Vasaloppet-spurt - tok Norges tiende strake seier

Andreas Nygaard (31) var sterkest på oppløpet og sørget for Norges tiende strake seier i Vasaloppet. Men for mange ble løpet ødelagt før det i det hele tatt var i gang.

Det er nok vanskelig unngå en kaotisk start når nesten 16.000 løpere stiller til start, og rett etter at startskuddet gikk fikk mange løpet ødelagt.

Det er over 50 spor ved startstreken, og det var flere som falt. For mange ble det et ublidt møte med snøen. Ifølge Morten Stenberg, NRKs reporter på stedet, var det flere som brøt løpet allerede før startstreken.

– Folk ligger i klynger. Det er mange som har fått ødelagt ski. Dette er helt ellevilt, sa NRK-reporteren.

FOLKEHAV: Bilde fra starten av Vasaloppet.

En av dem som ikke fikk løpet ødelagt var Andreas Nygaard fra Ragde Eiendom. Det norske laget dominerte store deler av rennet og på de siste 400 meterne sto det mellom Nygaard og svenske Max Novak. Nordmannen var sterkest og sørget for norsk seier i herreklassen.

Det var Norges tiende strake seier i Vasaloppet på herresiden. For Nygaards del var det hans andre seier i det tradisjonsrike løpet.

– Jeg er så fornøyd. Jeg er så vanvittig fornøyd. Jeg visste jeg var i enormt god form, sier Nygaard til NRK etter rennet.

