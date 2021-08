Sykdom stanser stjernene

Tre trekkplaster har meldt forfall til Toppidrettsveka på kort tid.

Både Didrik Tønseth og Emil Iversen stiller ifølge arrangøren ikke til start på grunn av sykdom.

Emil Iversen, Didrik Tønseth og Frida Karlsson har alle meldt forfall til Toppidrettsveka.

Trønderne har ifølge arrangøren kjent på sykdom og melder derfor forfall til konkurransene torsdag og fredag. NRK skrev tidligere onsdag at forfallet til gullmedaljøren fra Oberstdorf-VM også har en sammenheng med at han fikk sin andre vaksinedose denne uka.

Det svenske skiforbundet skriver i en pressemelding sent onsdag kveld at Karlsson har følt seg sliten og overbelastet den siste tiden. Derfor har hun, i samråd med sine nærmeste støttespillere, valgt å stå over konkurransene i Midt-Norge.

Forkjølelse

Tønseths altmuligmann, Einar Moxnes, sier til Adresseavisen at den tidligere landslagsprofilen våknet med en liten forkjølelse:

– Det er ikke noe spesielt, men han våknet dessverre opp med en liten forkjølelse

Nylig var Tønseth på høydesamling i franske Font Romeu sammen med Moxnes og kjæresten Anne Kjersti Kalvå. Ifølge Moxnes er Tønseth i rute og har trent bra etter halvannet år med trøbbel.

– Alt raknet jo på én måned, sa hovedpersonen selv til Adresseavisen tidligere i sommer.

Under åpningshelga på Beitostølen i november 2019, smadret Tønseth resten av norgeseliten og gikk til topps på 15-kilometeren i klassisk stil. Da han kort tid etterpå kom hjem fra EM i terrengløp i Portugal, ble han syk.

– Det var dråpen som fikk begeret til å renne over. Jeg hadde virkelig ikke forutsett at det skulle skje. Siden den gangen har jeg klødd meg i hodet og stilt meg spørsmålet: Hva har skjedd?

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har uttalt at han tror ingen noen gang vil få svar på hva som var galt med Tønseth.

Etter å ha slitt med uforklarlige problemer i halvannet år, mistet Tønseth landslagsplassen i vår. Nå satser han på egen hånd med Moxnes som assistent og Trond Nystad som mentor.

Målet er å kvalifisere seg til OL i Beijing kommende vinter.

Einar Moxnes sier Tønseth våknet opp med en liten forkjølelse.

Tre konkurransedager

Torsdag går den første konkurransen i Toppidrettsveka av stabelen på Hitra. Da er det langløp (55 kilometer) i klassisk stil som står på menyen. Fredag er det motbakkerenn og sprint i Aure, før det hele avsluttes med skiathlon i Orkland.

Johannes Høsflot Klæbo, Marit Bjørgen og Petter Northug er noen av stjernene som skal konkurrere under Toppidrettsveka denne uka.