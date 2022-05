Karlsson og Dahlqvist går ut av Sveriges landslag

Skistjernene Frida Karlsson (22) og Maja Dahlqvist (28) vraker Sveriges landslag i langrenn foran VM-sesongen i Planica.

GODE VENNINNER: Frida Karlsson og Maja Dahlqvist. De dropper Sveriges landslag.

30. mai 2022 19:28 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg synes det er trist at Frida og Maja ikke vil være en del av landslaget ettersom vi ser at nettopp landslagsmodellen vår virkelig har vært et sterkt bidrag til fremgangen vår, sier Sveriges langrennssjef Lars Öberg i en pressemelding.

Forhandlingene mellom Sveriges Skiforbund og de to løperne har skjært seg den siste tiden. Partene er ikke blitt enige om økonomiske og kommersielle forbedringer, ifølge forbundet.

«Nå var det ikke mer vi kunne gjøre uten at det skulle påvirke helhetsplanen for laget», skriver forbundet.

VG har foreløpig ikke fått kommentar fra Frida Karlsson eller Maja Dahlqvist.

Karlsson og Dahlqvist følger Linn Svahn som tidligere i mai også droppet Sveriges landslag. Nyheten kommer dagen før landslaget har sin første samling for VM-sesongen i Falun.

Selv om flere av Sveriges beste kvinneløpere vraker landslagsplassen, kan de tas ut til renn i verdenscup og mesterskap.

Fakta Sveriges landslag i langrenn Damer Ebba Andersson, Piteå elit SK

Anna Dyvik, IFK Mora SK

Johanna Hagström, Ulricehamns IF

Moa Olsson, Falun Borlänge SK

Emma Ribom, Piteå elit SK

Jonna Sundling, Piteå elit SK Herrer Jens Burman, Åsarna IK

Marcus Grate, IFK Umeå

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK

Anton Persson, Falun Borlänge SK

William Poromaa, Åsarna IK

Oskar Svensson, Falun Borlänge SK Vis mer

– Vår styrke er, og har alltid vært, at vi som lag holder sammen og jobber sammen mot et satt mål vi og det er vi stolte av. Vi har kommet dit vi er i dag fordi vi har vært konsekvente i vårt opplegg og har sterke sponsorer som tror på og støtter opplegget vårt fullt ut, sier Öberg.

De siste årene har Sverige fått frem en rekke toppløpere i kvinnelangrenn.

– Selv om denne beskjeden er trist, vil det gi oss mulighet til å gi andre sjansen til å ta neste steg i utviklingen, sier Öberg.

Karlsson står med tre seirer i verdenscupen og er en av få som har slått Therese Johaug på distanse de siste årene. I OL skuffet hun derimot, men det ble likevel medalje på stafetten. Dahlqvist vant fem sprinter i verdenscupen sist vinter og tok tre OL-medaljer i Beijing.

Karlsson og Dahlqvist er kjent for å være gode venninner og kaller seg «MDFK».