Karlsson og Dahlqvist reagerer på fremstilling etter Sverige-brudd

Skistjernene Frida Karlsson (22) og Maja Dahlqvist (28) vraker Sveriges landslag foran VM-sesongen. Forbundet uttaler at de ikke kunne møte deres økonomiske interesser, mens duoen avviser at det handler om penger.

GODE VENNINNER: Frida Karlsson og Maja Dahlqvist. De dropper Sveriges landslag.

30. mai 2022 19:28 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Vi ville inngå et kompromiss med en avtale hvor vi ikke trengte å få betalt i det hele tatt mot at vi kunne være mer hjemme. Det handler absolutt ikke om penger, men at vi vil ha mest mulig tid hjemme og optimalisere treningen vår, sier Karlsson til VG.

Karlsson og Dahlqvist følger Linn Svahn som tidligere i mai også droppet Sveriges landslag. Avisene Aftonbladet og Falu-Karieren omtaler det som «sjokkbeskjed» og «en bombe». Men selv om tre av Sveriges beste kvinneløpere vraker landslagsplass, kan de tas ut til renn i verdenscup og mesterskap.

Sveriges Skiforbund og løperne har forhandlet om en avtale den siste tiden. Ifølge forbundets pressemelding handlet uenighetene om økonomiske og kommersielle forbedringer for utøverne, og de ble enige med 12 av 14 løpere, skriver Aftonbladet.

Fakta Sveriges landslag i langrenn Damer Ebba Andersson, Piteå elit SK

Anna Dyvik, IFK Mora SK

Johanna Hagström, Ulricehamns IF

Moa Olsson, Falun Borlänge SK

Emma Ribom, Piteå elit SK

Jonna Sundling, Piteå elit SK Herrer Jens Burman, Åsarna IK

Marcus Grate, IFK Umeå

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK

Anton Persson, Falun Borlänge SK

William Poromaa, Åsarna IK

Oskar Svensson, Falun Borlänge SK Verdenscup, Tour de Ski og VM i Planica er det store neste vinter. Vis mer

«Nå var det ikke mer vi kunne gjøre uten at det skulle påvirke helhetsplanen for laget», uttaler forbundet.

– Det handlet ingenting om det økonomiske, kun om det sportslige. Vi var vel ikke helt fornøyd med den påstanden og kjente oss ikke igjen i det, sier Dahlqvist til VG.

Karlsson og Dahlqvist sier deres største ønske var å få mer valgfrihet rundt å delta på samlinger, og ønsket mer tid hjemme til å gjøre treningen de tror på med sine trenere.

– Jeg har tenkt lenge på dette og sett på både fordeler og ulemper. Jeg tror steinhardt på opplegget mitt. Jeg gjør dette fordi jeg tror jeg presterer best til vinteren slik, sier Karlsson.

– Det har vært en tøff avgjørelse. Jeg har tenkt på hva jeg blir bedre av, og til slutt falt jeg på at jeg har mest tro på å følge min treningsfilosofi og jobbe tett med mitt team, sier Dahlqvist.

Karlsson, som bor i Östersund, har i flere år hatt Per Nilsson som personlig trener og de skal fortsette å samarbeide tross at Nilsson tar over Tysklands kvinnelag i august.

Dahlqvist bor i Falun og trenes av Johan Granath. Karlsson og Dahlqvist er kjent for å være gode venninner og kaller seg «MDFK», men de understreker at dette har vært et individuelt valg selv om de har diskutert mye sammen.

På VGs spørsmål om bruddet med landslaget har handlet om penger og kommersiell frihet, svarer Sveriges landslagssjef Anders Byström at han ikke vil si det.

– Det har mer å gjøre med at de vil ha sitt sportslige opplegg. Det er mange personer rundt de store stjernene som de får hjelp av. De vil kanskje ikke være på alle samlingene våre, de vil være hjemme med sine private trenere i stedet. Det kan være det beste opplegget for dem, sier Byström.

– Selv om denne beskjeden er trist, vil det gi oss mulighet til å gi andre sjansen til å ta neste steg i utviklingen, sier Öberg.

Karlsson står med tre seirer i verdenscupen og er en av få som har slått Therese Johaug på distanse de siste årene. I OL skuffet hun derimot, men det ble likevel medalje på stafetten. Dahlqvist vant fem sprinter i verdenscupen sist vinter og tok tre OL-medaljer i Beijing.