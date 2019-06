KRISTIANSAND: – Vi har klart å etablere et navn blant utøverne. Vi merker at de synes dette er stas å komme på, sier styreleder i Oddersjaa, Nils Stray.

I fjor var det flere tusen mennesker i rulleskiløypa rundt Fiskebrygga under Kristiansand Skifestival, som er et samarbeid mellom Oddersjaa, Fløy IL og Best Event. . Lørdag 6. juli er en rekke landslagsløpere, med verdensmesterne Emil Iversen, Sjur Røthe og Maiken Caspersen Falla i spissen, tilbake for å konkurrere under Palmesus-helgen.