Finn-Hågen Krogh vant NM-gull etter en dramatisk sekundstrid med Harald Østberg Amundsen på torsdagens 15 kilometer i friteknikk på Konnerud.

Krogh skrudde opp tempoet halvveis inn i torsdagens 15 kilometer. Ingen gikk raskere enn 29-åringen de siste kilometerne. Men tidligere juniorverdensmester Amundsen ga Krogh hard kamp helt til døra.

Som førstemann av favorittene på distansen gikk Krogh i mål på 30.30,1 minutter.

– Jeg gikk veldig jevnt, planen var å gå tre jevne runder. Jeg kjenner at det var et ganske godt løp, sa Krogh til NRK kort tid etter målgang, før han viste hvor høyt opp på resultatlista han ville komme.

Noen minutter senere kunne han konstatere at tiden holdt til gull.

Richard Sagen

Slo tilbake

Krogh har hatt en tung vinter, og har kun fått to sjanser i verdenscupsammenheng. Etter 26.-plass på 30 kilometer på Lillehamer og 57.-plass på sprinten i Davos i desember, forsvant han ut av verdenscup-diskusjonen.

Derfor var det ekstra deilig å slå tilbake i NM.

– Det betyr alt. Jeg har kjent meg i bra form i det siste, så jeg var spent på hva det skulle holde til. At det skulle holde helt til gull, hadde jeg kanskje ikke trodd. Jeg visste at vinner man i dag, er det et vanvittig bra løp, sa Krogh til NRK.

NTB Scanpix

Thrilleravslutning

Sølvmedaljevinner Amundsen lå foran Krogh ved de fleste mellomtidene, men avstanden krympet jo nærmere mål de kom.

Amundsen ledet med 8,5 sekunder på Krogh ved seks kilometer og 4,9 sekunder ved ti kilometer. Da tre kilometer gjensto var avstanden kun 2,9 sekunder. I mål viste klokka 2,1 sekunder i Kroghs favør.

Det var likevel en stor opplevelse for Amundsen. 21-åringen hadde kun havnet på pallen i et seniorrenn fem ganger tidligere.

– Det var utrolig gøy. Jeg trodde ikke jeg skulle være med helt i toppen. Jeg har trent for å bli topp seks på 15 kilometer her i dag. Jeg tenkte andre var større favoritter, sa Amundsen til NRK etter målgang.

Richard Sagen

Jenssen-bronse

NM-bronsen gikk til Jan Thomas Jenssen. Hommelvik-mannen kom i mål 10,7 sekunder bak Krogh.

Magne Haga (+12,1), Hans Christer Holund (+19,3) og Didrik Tønseth (+25,4) kom på de neste plassene.

Tidligere torsdag gikk Therese Johaug inn til gull på kvinnenes 10 kilometer friteknikk.

Johaug vant 44,6 sekund foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Tiril Udnes Weng vant bronse 51,5 bak Johaug.