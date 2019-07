Selv om kalenderen kun viser juli og sommersola akkurat har gjort sin entré på nordligere breddegrader, er regionslaget i langrenn, Team Nord-Norge, godt i gang med oppkjøringen til ny sesong.

Det som er nytt i årets utgave av Team Nord-Norge, er at Eirik Haugsnes har tatt over som trener for landsdelens beste skiløpere.