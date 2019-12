Helbom for norske skistjerner: – Gir fra meg et lass med sekunder

Johannes Høsflot Klæbo er storfavoritt til å vinne sprinten i sveitsiske Lenzerheide og tok oppskriftsmessig prologseieren. Pål Golberg og Erik Valnes fulgte opp med henholdsvis 5.- og 6.-plass.

Martin Løwstrøm Nyenget fullførte som nummer 16. To plasser bak fulgte Jan Thomas Jenssen, mens Simen Hegstad Krüger sikret avansement med en 20.-plass.

Emil Iversen sørget for at seks nordmenn er klare for utslagsrundene. Trønderen ble nummer 23. De 30 beste gikk videre.

Rune Petter Ness, Adresseavisen

Didrik Tønseth og Hans Christer Holund klarte ikke å avansere. De ble henholdsvis nummer 51 og 57. Sjur Røthe hadde ingen god dag og ble nummer 76 av de 85 som fullførte.

– Det ble som det ofte går: rett ut. Det er kjedelig selvfølgelig, men det er heller ikke sånn at det er normalt for meg å gå videre. På virkelig gode sprintdager kan jeg så vidt kare meg videre. Så i en litt spesiell løype blir det for veikt, sa Tønseth i intervjusonen etterpå.

MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Har ikke en forklaring

Trønderen erkjenner at han ikke har innfridd i Tour de Ski-åpningen. Lørdag ble han bare nummer 16 på 10-kilometeren i Lenzerheide.

– Det har vært meget middels. Jeg er skuffet over gårsdagen, der jeg ga fra meg litt for mange sekunder. Og i dag blir det et lass med sekunder.

– Hvorfor blir det slik?

– Det vet jeg ikke. Jeg startet sesongen veldig bra, men så fikk jeg et magevirus etter Kuusamo (Ruka). Det henger ikke i lenger, men det satte meg litt tilbake, sa Tønseth på spørsmål fra Aftenposten.

Cologna også ute

Han la til de neste etappene i Toblach blir viktige for hans del. Tønseth innser at han er ute av sammenlagtkampen.

– Nå går jeg for en god plassering og gode løp.

28-åringen utelukker muligheten for at han på et tidspunkt vil hoppe av Tour de Ski,

Det sveitsiske hjemmehåpet Dario Cologna og finske Iivo Niskanen fikk det heller ikke til å klaffe og klarte ikke å sikre seg en plass blant de 30 beste.

