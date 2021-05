Om ni måneder starter OL. Denne uken skal denne trioen legge planen for å sende tromsøløperen dit

Anna Svendsen (31) gir ikke opp OL-drømmen, selv om favorittdistansen ikke står på tapetet.

SKAL LEGGE EN PLAN: Fra venstre landslagstrener Ole Morten Iversen, Anna Svendsen og trener i Team Nord-Norge, Kristian Skogstad. Foto: Scanpix / Øyvind Sivertsen

Tirsdag formiddag ble landslagsuttaket for den kommende langrennssesongen presentert. Da ble det klart at Tromsø Skiklubbs Anna Svendsen (31) fikk fornyet tillit, også i 2021/2022-sesongen.

– Jeg har visst det en liten stund og vet uttaket kom ut tirsdag. Jeg er veldig fornøyd med det. Jeg hadde jo håpet hele tiden at jeg skulle få være med videre, men man vet aldri. Jeg var forberedt på begge deler. Samtidig hadde jeg et håp om at jeg skulle få gå videre, så det er alltid reit å få bekreftet det, sier Anna Svendsen til iTromsø.