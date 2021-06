Skiyndlingen kan ta NM-gull - i en helt annen idrett

Helene Marie Fossesholm er «dritklar» før NM i terrengsykling. Landslagstrener mener hun er favoritt.

Helene Marie Fossesholm satser på både langrenn og terrengsykling. Foto: Geir Olsen, NTB

7 minutter siden

Kort om saken:

Helene Marie Fossesholm er mest kjent som langrennsløper

I helgen deltar hun i NM i terrengsykling

Landslagstreneren tipper at hun tar gull

NATHOLMEN: Hun tok NM-gull på 10 kilometer fristil i januar. Men Helene Marie Fossesholm gir seg ikke der.

Langrennstalentet er nemlig aktiv i to idretter.

Og lørdag stiller hun i NM i terrengsykling i Brumunddal. Og hun har ingen planer om å bli listefyll.

– Målet mitt er å vinne, slår Fossesholm fast.

Ombestemte seg om verdenscupen

Vi møter Fossesholm på langrennslandslagets samling i Vestfold. Tidligere på dagen har hun vært på rulleskitrening.

Men på sommeren har hun altså flere baller i luften.

Egentlig skulle hun også delta i verdenscupritt denne sommeren. Men hun ombestemte seg på grunn av koronasituasjonen.

– Sykkelsesongen er dessverre blitt litt amputert, sier Fossesholm.

Dermed røk verdenscupen i Nove Mesto.

– Jeg var ikke så «gira» på å ta den risikoen ved å fly frem og tilbake til Tsjekkia. Jeg måtte tenke på hva som var best for meg, selv om jeg hadde ekstremt lyst, sier Fossesholm.

Helene Marie Fossesholm er et stort talent i terrengsykling. Foto: Eddy Knudsen Storsæter

Skal satse på begge

Med ski på beina imponerte Fossesholm stort forrige vinter. Det ble flere topp fem-plasseringer i verdenscupen. Det er ingen tvil om at 20-åringen er et kjempetalent.

Men det er hun også i terrengsykling.

I 2019 tok hun bronse i junior-VM på sykkelen. Hun er også på landslaget i terrengsykling.

På spørsmål om hun skal satse videre på begge deler, svarer Fossesholm «ja» nesten før spørsmålet er stilt. Hun er overbevist.

– Du er et av verdens største langrennstalenter. Hvorfor vil du drive med terrengsykling også?

– For det første tror jeg terrengsykling gjør meg til en bedre langrennsløper. Hvis terrengsykling hadde gjort meg til en dårligere langrennsløper, ville jeg ikke drevet med det, sier Fossesholm.

– For det andre synes jeg det er kjempegøy. Det er bra for motivasjonen å gå over til noe annet når skisesongen er over, sier Fossesholm, som var ankerkvinne på VM-stafetten i mars.

Helene Marie Fossesholm har vært på samling med langrennslandslaget denne uken. Her er hun på en rulleskiøkt på Storås skistadion i Stokke. Foto: Terje Pedersen, NTB

– Ikke noe problem

Uansett er Fossesholm tydelig: Hun sykler ikke bare for moro skyld. Hun har lyst til å bli god – på begge arenaer.

Hun satte inn et lite støt i sykkeltrening i forrige uke. Før det kjørte hun to–tre roligere økter på sykkelen hver uke.

– Det er ikke noe problem å sykle, sier Ola Vigen Hattestad, som er en del av landslagets trenerteam.

– Det er et fint avbrekk for henne, hvert fall på denne årstiden. Men hun kan også sykle utover høsten. Det er bare bra. Hun kan trene enda mer når hun varierer så mye, sier Hattestad.

Selv tror Fossesholm sykkeltrening på sommeren kan skåne kroppen.

– Det er noe helt annet. Når man går fra ski til rulleski, er det hardere for armene. Løping er hardere for beina. Nå kan jeg bytte litt, og det er skadeforebyggende, forklarer hun.

Fakta Helene Marie Fossesholm Født: 31. mai 2001 Fra: Vestfossen (i Viken fylke) Klubb: Eiker IL Beste individuelle verdenscupplassering: 2.-plass (på fellesstart i Lahti) *Har tre gullmedaljer fra junior-VM i langrenn *Har i tillegg én bronsemedalje fra junior-VM i terrengsykling Vis mer

Hvor god?

Mens Fossesholm har utmerket seg i langrennssporet, har koronapandemien gått utover sykkelkonkurransene.

Derfor er det også et lite mysterium: Hvor god er hun egentlig?

– Det er ikke lett å svare på, sier landslagstrener Eddy Knudsen Storsæter, før han likevel prøver:

– Hun er fysiologisk sprekere enn da hun var junior. Så jeg tror hun holder et veldig høyt nivå. Hun er også ganske solid teknisk, sier han.

Nå er OL i Beijing Fossesholms store mål. Men kan det også bli sommer-OL i fremtiden?

– Såpass langt har jeg ikke tenkt. Men jeg har lyst til å sykle verdenscupritt. Vi får se hva som skjer videre, men det hadde vært morsomt å være med på et internasjonalt mesterskap en gang, sier Fossesholm.

Helene Marie Fossesholm tok bronse i junior-VM for to år siden. – Hun er en veldig morsom person å ha med seg på løp, sier landslagstrener Eddy Knudsen Storsæter. Foto: Eddy Knudsen Storsæter

Utropes til favoritt

I helgen får hun hvert fall prøve seg i NM I Brumunddal. Og landslagssjef Storsæter er ikke i tvil: Fossesholm er favoritt.

– Blir du overrasket om hun ikke vinner i helgen?

– Ja, svarer Storsæter.

Øvelsen er rundbane. Der sykler man oppover og nedover, og på forskjellig underlag, i en rundløype.

Lengden på øvelsen er gunstig for Fossesholm.

– Det er halvannen time som skal sykles. Det er mye utholdenhet. Det er fortere for meg å bli stiv og sur i beina hvis det er kortere. Beina føles bra på den distansen. Jeg er hvert fall «dritklar».

Lyst til å lese mer om langrenn?