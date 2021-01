Langrennssjefen liker det han ser bak Johaug: – Oppløftende

Therese Johaug gjorde det vi vet hun kan: Vinne. Sjefen tittet mer på dem som kom bak henne på 10 km fri.

Therese Johaug i kjent positur. Vinner på Lygna. Foto: Terje Pedersen/NTB

9. jan. 2021 12:30 Sist oppdatert nå nettopp

LYGNA: For selv om det var to veteraner på pallen, Johaug fikk følge av Heidi Weng, så endte junioren Helene Marie Fossesholm på tredjeplass.

– Ja, jeg er junior, men i hodet mitt er jeg senior, sier 19-åringen fra Vestfossen.

Den som desidert er seniorveteran er Johaug, som var 37 sekunder foran Weng og 41 foran Fossesholm.

– Jeg føler at formen har kommet seg den siste uken. Jeg trente mye i desember og begynte å slippe opp litt. Det ble mer trening i desember enn det som var planlagt, sa løperen fra Dalsbygda til NRK.

Hun har neppe noe å frykte internasjonalt, selv om hun aller helst ville gått verdenscup på bortebane.

– Jeg og alle de norske løperne har fått et solid grunnlag. Vi har fått ro og trent bra og lagt mye inn i banken.

Når Johaug stiler på renn, er det spørsmål om hva resten kan prestere. 4. plass til Ragnhild Haga er én ting, men det landslagssjef Ole Morten Iversen er opptatt av er de yngre.

– Det jeg ser er oppløftende.

Må ha flere som utfordrer

Han mener at Fossesholm er et funn, og akkurat det Norge trenger. For riktignok har norsk kvinnelangrenn vært dominerende i en årrekke, men tidligere landslagssjef Vidar Løfshus så noen mørke skyer. Det kom altfor få bakfra som tok opp kampen med de beste. Det gapet er i ferd med å bli tettet.

– Ja, jeg var bekymret for det som skjedde på kvinnesiden med tanke på rekrutteringen, sier Løfshus.

Han ser nå at noe er i ferd med å skje, og det er flere grunner til det.

Veteranene Marit Bjørgen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen er ute, mens Ingvild Flugstad Østberg ikke får stille til start. Det betyr at det er ledige plasser når det gjelder representasjon.

– Jeg syns at Iversen har vært flink til å gi oss yngre muligheter, sier Hedda Østberg Amundsen. 22-åringen fra Asker fikk tillit i verdenscupåpningen i Ruka, og endte på 14. plass som best på sprinten. Nå kom hun inn blant topp ti.

Nå er hun blant dem som kjemper om en VM-plass, og som Amundsen selv sier: – Jeg liker å gå alt.

Ole Morten Iversen ser stadig oftere at det er yngre løpere på kvinnesiden som vil opp og frem. Foto: Terje Pedersen/NTB

Iversen i godt humør

Fire trenere fikk stå ute i løypa og rope til løperne. Det var kaldt, men solen kom frem i motsetning til dagen før. Iversen likte det han så, offensive yngre løpere som ikke får skrekken av langt meritterte konkurrenter. For slik har det ikke alltid vært.

– Jeg har eksempler på gode løpere som har gitt seg fordi det var så langt frem, sier han.

Trønderen forteller at det tidligere var det opplest og vedtatt at det var de beste på elitelaget som skulle være øverst. Nå ser vi at de yngre ypper seg. Og det er helt nødvendig for at Norge fortsatt skal være i verdenstoppen, mener han.

Måtte gjøre noe

Da Iversen tok over så han også at ikke alt var på stell. Ja, det var lett å la seg blende av norske gullresultater i VM, OL og verdenscupen, men han var også bekymret.

– Det sto for dårlig til når det gjelder rekruttering.

Han og daværende trener Geir Endre Rogn tok fighten for kvinnene. De jobbet for at rekruttlandslaget ikke skulle legges ned, og at kvinnene skulle prioriteres.

– Utfordringen jeg ga meg selv var å prøve å bidra. Det var en kamp de første årene for å øke kvinnesatsingen. Det var ingen selvfølgelighet at det skulle være mange flere kvinner. Året før jeg kom inn i mai 2018 var det åtte gutter og to jenter på rekruttlaget. Sammen med regionlagene var det totalt guttedominans.

Therese Johaug har full kontroll. Hu er i en egen klasse. Foto: Terje Pedersen

Må bygge bredt ute i landet

Han ser at det er flere kvinner det blir satset på nå, ikke minst i de fem regionlagene, som tar vare på kvinnene sine.

– Jeg synes jeg allerede for et par sesongen siden begynte å se at de yngste jentene var nærmere elitejentene enn før. Noen unge har dessuten fått sjansen i verdenscupen.

De siste to-tre årene har tilveksten nedenfra begynt å bli bedre, men det er flere ting i rekrutteringen det er viktig å være obs på. Ikke minst det som skjer i starten på seniorkarrieren.

– I tre-fire-fem årganger var det ingen utvikling etter at de gode kom over på seniorsiden. Det kan forklares med at det ikke var gode nok opplegg for de yngste. Det var for få muligheter til utskiftning. Men jeg føler at de grepene vi gjorde for få år siden, har skapt forventninger hos flere. De yngre ser at det er muligheter.

Heidi Weng endte på 2. plass. Foto: Terje Pedersen

Hva skjer etter OL?

Iversen ser lysere på situasjonen, men er glad for at han og forbundet ser lengre frem.

– Det er VM i år og OL i Beijing allerede om ett år. Etter det skal man ikke se bort fra at noen gir seg. Da må vi ha løpere som står klar til å ta over.

Helene Marie Fossesholm er så absolutt en av dem. Hun er der oppe allerede, men har aldri deltatt i et internasjonalt seniormesterskap.

– Nå tenker jeg at selv om jeg er junior på papiret, så kan jeg ikke tenke på det når jeg skal ut og prestere blant seniorene. I så fall ekskludere jeg meg selv.

– Du får rosende ord og fine merkelapper som komet, en svært lovende løper, stortalent. Hva tenker du om det?

– Jeg tar med meg det som god motivasjon og det er hyggelig å få gode tilbakemeldinger.