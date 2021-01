VM-drømmen brast for Sundby: – Jeg er ikke god nok

GRANÅSEN (VG) Da Martin Johnsrud Sundbys (36) siste VM-håp var over, hyllet Emil Iversen (29) sin mentor og forbilde og takket for all juling gjennom mange år.

NUMMER 14: Martin Johnsrud Sundby ga alt i NM, men VM blir det ikke - utover distansen han er tittelforsvarer på. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sundby ble nummer 14 på 30 kilometer fellesstart med skibytte. 14,2 sekunder bak Iversen som vant.

– Jeg er ikke så langt unna, men jeg er likevel langt unna, hvis du skjønner hva jeg mener. Akkurat så langt unna at det ikke er i nærheten, sier Sundby til VG.

Nå har han seks uker til å forberede seg til 15-kilometeren i VM. Der er han tittelforsvarer. Den går han uansett. Men Sundby drømte om å gå mer.

– I dag er jeg helt ærlig ikke god nok. Jeg har ingen plager i ryggen eller annet utover at jeg ikke er god nok. Akkurat nå klarer jeg ikke å kjenne på at jeg er jævlig skuffet heller, for jeg er ikke god nok, sier Sundby til VG.

GULL: Emil Iversen og Martin Johnsrud Sundby på pallen under blomsterseremonien etter stafetten i Seefeld i 2019. Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo gikk også på laget. Foto: Bjørn S. Delebekk

Emil Iversen tok VM-gull på stafett med Sundby i 2019.

– Martin skal ha æren for oss som står på pallen i dag. Han har løftet norsk herrelangrenn til et helt nytt nivå. Han har vært en mentor og et forbilde for meg, sier Iversen til VG.

– Martin satte en ny standard

Iversen har lært av Sundby på den brutale måten.

– Han har gitt meg juling, juling, juling. Og til slutt når du får nok juling så tåler du det, sier Iversen.

Iversen er en av Norges største medaljekandidater i VM.

– Jeg er glad i Martin og setter pris på det han har gjort for meg og norsk langrenn. Det er stort å slå Martin på distanserenn, det er han vi har strukket oss etter. Grunnen til at jeg er blitt så god er at jeg har hatt noen å strekke meg etter, sier Iversen og legger til:

– Nå er vi flust av medaljekandidater som reiser til VM, før var det stort sett bare Petter (Northug), så kom Martin og satte en ny standard. Han fortjener all skryt han kan få, sier Iversen.

Sundby hang med feltet gjennom store deler av rennet, men da farten ble økt på den siste 3,75 kilometer lange sløyfen klarte han ikke å henge med de aller beste.

MÅTTE SLIPPE: Martin Johnsrud Sundby klarte ikke å henge med de beste på de siste kilometerne. Foto: Ole Martin Wold

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener verdien av Sundby i norsk langrenn har vært enorm.

– Den betydningen Martin har hatt for treningskulturen, den målrettede jobbingen og profesjonaliteten rundt det å være idrettsutøver, så er Martin kanskje den viktigste bidragsyteren som har vært i norsk langrenn, sier Nossum til VG.

– Jeg har ikke noe å bevise

På spørsmål fra VG om han vil satse mot OL i 2022, vil ikke Sundby gi noe klart svar selv.

– Jeg gidder ikke svare på det før om seks uker, sier han.

– For å svare helt ærlig: Jeg har ingenting å bevise, føler jeg. Min egen ambisjon har hele tiden vært å gå flere distanser i VM. Jeg har hatt en fantastisk karriere og jeg føler ikke jeg har noe å bevise. Da er det greit å være så ærlig at du ikke henger med inn og du ikke er god nok. Det er likevel seks uker til VM og det er mulig å utrette mye på seks uker. Jeg er jo en fyr som aldri gir meg, så jeg gleder meg til å se hva det som er mulig å få til på seks uker, sier Sundby til VG.

15-kilometeren i VM går 3. mars.

– Det har skjedd utrolig mye i norsk herrelangrenn de siste fem-seks årene. Det er 50 sinnssykt godt trente gutter på start og det har ikke alltid vært slik. Det er på en måte fascinerende og inspirerende, samtidig som jeg kjenner at jeg er litt på vei ned, sier Sundby.