Medlemsflukt fra Norges Skiforbund. Slik reagerer landslagsløperne.

Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm liker ikke utviklingen i Ski-Norge. «Nå må vi brette opp ermene», sier skipresidenten som forteller om nye tiltak.

«Ikke bra», sier Therese Johaug om medlemsfrafallet i Norges Skiforbund. Foto: Reuters

Nå nettopp

Kort om saken:

Norges Skiforbund mistet 17 prosent av medlemmene mellom 2015 og 2019

Norske skistjerner reagerer på utviklingen

Skipresident Erik Røste forteller hvordan forbundet skal snu trenden

Langrennslandslaget var samlet i Sandefjord-området denne uken. I vinter kan de sørge for enda flere medaljer.

Det er mer grunn til bekymring for bredden.

For på Skitinget nylig var frafall det store teamet. Nærmere bestemt hvorfor forbundet mistet 17 prosent av medlemmene mellom 2015 og 2019 og hvordan trenden kan snus.

Langrenn står for 90 prosent av nedgangen.

– Det er trist og kjedelig. Vi ønsker jo at bredden skal være med og at det gror godt under oss. De er fremtiden, sier landslagsløper Helene Marie Fossesholm (20).

Johaug: – Ikke bra

I Norge er startlistene stort sett lengre enn i andre land – både for seniorer og i yngre klasser. Selv om medlemstallene ikke sier noe om hvor mange som driver med uorganisert skigåing, har frafallet likevel skapt bekymring de siste årene.

Problemet er viktig å dra frem i søkelyset, mener verdens beste skiløper Therese Johaug.

– Det er jo ikke bra. Det er noe vi må ha sterkt fokus på, sier hun.

Og Johaug er opptatt av at landslagsløpere kan bidra litt til å øke skiinteressen.

– Vi må være gode forbilder og stille opp der barn og unge er. Vi kan skape et engasjement og en glød som gir dem lyst til å drive med langrenn og ta del i skiidretten. Det må jobbes helt fra bunnen av, sier Johaug.

Landslagsløpere kan inspirere barn til å ta del i skiidrettene, mener Therese Johaug. Her går hun Lysebotn Opp i 2018 med løpende barn på slep. Foto: Carina Johansen, NTB

Arbeidet er i gang

President Erik Røste sier at Skiforbundet nå har startet «tidenes satsing på bredde- og rekrutteringsarbeid». Bakgrunnen er en Deloitte-rapport om hvorfor folk melder seg ut.

Der kom det frem at klimaendringene ikke er hele årsaken. Dårlig rekruttering, for mye fokus på satsing og konkurranse fra andre aktiviteter var også avgjørende for mange.

Røste viser til to tiltak som allerede er vedtatt:

1) Skiklubbutviklere. Fem nyopprettede stillinger. De skal bo over hele Norge og hjelpe de frivillige i klubbene med aktivitets- og anleggstips.

2) Fagteam. Forbundet skal organisere seg inn i team som får ansvaret for tre viktige fagområder: Anleggsutvikling, aktivitetsutvikling og klubbutvikling.

– Det har lenge vært snakk om frafall i skiidretten. Hvorfor har dere ikke gjort disse grepene før?

– Vi har definitivt gjort grep tidligere, svarer skipresident Røste.

– Allerede i 2016 startet vi med Skiforbundets utviklingsmodell, som vi håper vi ser effekten av nå snart. Vi er fortsatt ganske gode på å utvikle verdens beste skiutøvere. Det viser resultatene. Men vi er ikke like flinke på å ta vare på dem som har lyst til å være en del av miljøet, men ikke har ambisjoner og mål om å bli verdensmestere, sier Røste.

LEST DENNE? Skikjærestene har byttet plass: – For ham er det uvant

Pandemiens effekt

På toppen av Skiforbundets frafallsproblemer kom koronapandemien i 2020. Norges idrettsforbund la nylig frem foreløpige tall om frafallet.

De viste at Norges Skiforbund mistet ytterligere 11 prosent medlemmer fra 2019 til 2020, fra 138.125 medlemmer til 123.336 medlemmer.

For ordens skyld: Da er ikke tall fra 2021 tatt med ennå.

– Med pandemien, og ytterligere nedgang, må vi nå brette opp ermene alle sammen og dra i samme enden av tauet, sier Røste.

Pandemiens effekt på skimiljøet bekymrer også langrennsstjernene. Fossesholm har en bror på 16 år.

– Han gikk kanskje tre skirenn i vinter, mens jeg reiste rundt og gikk masse, sier Fossesholm.

– Hadde jeg vært 16 år, hadde jeg mistet litt av piffen da. Det hadde vært dritkjipt, fortsetter hun.

Johaug mimrer tilbake til hvor stort det var å reise rundt på hovedlandsrenn og norgescup.

– Samholdet og hele den biten er utrolig viktig. Vi skal ikke ha mange flere år med pandemi før tallene går ytterligere ned, sier Johaug.