Klæbo tok revansj: – Jeg har fått noen mindre hyggelige meldinger fra enkeltpersoner

LYGNA: Johannes Høsflot Klæbo tittet litt til siden da han gikk over målstreken. Han hadde full kontroll. Ingen tvil om hvem som er kongen i sprint.

Der ja! Johannes Høsflot Klæbo kan bare konstatere at de andre i finalefeltet holder seg bak. Foto: Terje Pedersen/NTB

Klæbo og Erik Valnes hadde 1–1 i uttelling på sprint denne sesongen. Trønderen vant åpningsrennet på Beitostølen, Valnes verdenscuprennet i finske Ruka. Nå var det hjemlig norgescuprenn mens resten av verdenseliten gikk renn i Tour de Ski. Det brydde i alle fall ikke Klæbo seg om.

Han gjorde kort prosess i finalen, på trått føre, uten tilskuere. Stemningen var på ingen måte slik de aktive er vant til i normale sesonger. Munnbindansikter over alt.

Valnes ga uttrykk for at han var fornøyd med 2.-plassen og gjennomkjøringen. Mange av løperne var litt rustne. Det er over fire uker siden det var betydningsfulle renn for norske langrennsløpere.

Disse to er frontfigurer i sprint, men se opp for Sivert Wiig. Nå melder han seg på i jakten om VM-medaljer med sin tredjeplass i rennet.

Fakta Johannes Høsflot Klæbo Født: 22. oktober 1996 Klubb: Byåsen idrettslag Sivilstand: Samboer Bosatt: Trondheim Meritter: Tre OL-gull, tre VM-gull og en bronse, tre VM-gull og to bronse som junior. Vinner av Tour de ski 2018/19, Vinner av verdenscupen samme sesong. Har 41 verdenscupseire. Tre NM-gull og en sølv som senior.

På tur med matpakke

Johannes Høsflot Klæbo viste sin akselerasjon, taktisk gåing og evne til å rykke i motbaker. I heatene holdt han hodet kaldt og la seg ofte sist, men kom som en nyttårsrakett på slutten. For 24-åringen var det befriende å få bekreftelse på at han er der han skal være.

Han har allerede en VM-plass i form av å være regjerende verdensmester på sprint. Da er det fire norske sprintbilletter igjen til Oberstdorf.

Klæbo kjører sitt eget løp. Derfor drar han frem og tilbake mellom hytta på Skeikampen og Lygna denne helgen.

– Det gjør jeg for å redusere smittefaren. Da har jeg bare meg selv å tenke på, og slipper å forholde meg til å skulle bo og spise sammen med flere. Jeg tar med meg en matpakke og setter på litt musikk i bilen, så går to timer ganske fort, sier han.

Godt innpakket. Munnbind er for lengst blitt den nye normalen for langrennsløperen Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Terje Pedersen

Har fått negative kommentarer

Klæbo sa tidlig fra at han ville stå over Tour de Ski som avsluttes med monsterbakken i Val di Fiemme søndag. Det var ikke aktuelt for ham med tanke på pandemi og mye reisevirksomhet.

– Har du personlig fått kritikk for avgjørelsen om ikke å gå Tour de ski?

– Det er mange ulike syn på hvordan man som toppidrettsutøver skal forholde seg til smittevern. Man kan ikke forvente at alle skal mene det samme. Og jeg har nok fått noen mindre hyggelige personlige meldinger fra enkeltpersoner, sier han og fortsetter:

– Det har vært rettet ganske kraftig kritikk fra representanter i det internasjonale skiforbundet. Men jeg tror det er viktig å anerkjenne at det tas ulike valg i en slik situasjon som verden befinner seg i for øyeblikket.

Trønderen sier at gjør det han mener er riktig for seg, og han tenker på to ting:

– Både med tanke på meg selv som idrettsutøver og med tanke på hvordan jeg mener jeg bør oppføre meg i samfunnet for øvrig.

Johannes Høsflot Klæbo er sprintkongen – uten tvil. Foto: Terje Pedersen/NTB

I rute mot VM

Hittil i sesongen har han oppholdt seg mye på hytta og hatt flotte treningsforhold der.

– Jeg skulle selvfølgelig aller helst ha deltatt i Tour de Ski, men har fått gjort en god treningsjobb. Jeg har aldri tidligere fått trent så godt i desember som nå på grunn av manglende konkurranse.

Klæbo kommer tilbake til Lygna søndag. Da skal han gå tremil. Deretter er det NM i Trondheim.

Etter sprinten fortalte Klæbo at han ikke helt har bestemt seg når det gjelder verdenscup, som det er igjen to av før VM: Lahti og Falun. Men det er nok mer tiltrekkende med charterfly til og fra, enn å reise mellom flere land, som i Tour de ski.

Erik Valnes ble slått av sin argeste konkurrent, men fikk i alle fall merke at han er helt der oppe. Foto: Terje Pedersen

Nykommerne på gang

Klæbo, Valnes og Pål Golberg, som ble nummer fire, er blant de beste hurtiggåerne Norge har.

Men nevnte Sivert Wiig smilte stort etter å ha kommet på pallen på Lygna.

– Ja, det er første gang på en norgescuppall, sier Gjesdal-løperen.

I store deler av sesongen i fjor var han frustrert. Sykdom ødela og på NM kom han bare til kvartfinalen. Ambisjonene var så mye større.

Nå kan Wiig vise i NM at han har løftet seg, etter at han i fjor klaget på at han slet med å finne riktig treningsform.

– Motivasjonen har det aldri vært noe problem med, sier 23-åringen.

Sivert Wiig (t.h.) var ikke like stolt etter å ha kommet i godt selskap med vinner Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Terje Pedersen/NTB

15 km skøyting neste

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum fikk ikke være på stadion. Først på lørdagens 15 km skøyting skal han coache laget sitt på distanse.

Han håper at flere melder seg på ved siden av Hans Christer Holund og Sjur Røthe. Holund vant åpningsrennet på Beitostølen, Røthe kom på pallen under jaktstarten i Ruka.

– Jeg venter på Simen Krüger og Tønset, og til dels Martin Nyenget, sier Nossum.

Han ser ikke bort ifra at det kan være noen «jyplinger» som viser seg frem på distanse, slik han så på TV på sprinten.