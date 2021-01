Her ligger Andreas (30) nyoperert i utlandet – nå vil norske leger ha han hjem til Tromsø

Andreas Nygaard (30) kommer ikke til å gå skiløp på lang tid.

OPERASJON: Andreas Nygaard etter operasjonen. Til høyre underveis i operasjonen tirsdag morgen. Foto: Privat

15 minutter siden

Regjerende mester i langløpsserien Ski Classics, Tromsø-bosatte Andreas Nygaard fra Burfjord, fikk i liket med mange andre løpere et brutalt møte med kulden sveitsiske La Diagonela lørdag.

Etter å ha gått inn til 2.-plass etter 65 kilometer i 25 minusgrader, så Nygaard at noe var alvorlig galt med hendene. Han hadde hatt på for tynne hansker og sølt sportsdrikk underveis i løpet og det gjorde at han pådro seg enorme frostskader på fingrene.