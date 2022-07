Svenske skistjerner slår tilbake mot norske langrennsløpere: – Bullshit

I mai kom beskjeden om at Frida Karlsson og Maja Dahlqvist gir seg på det svenske langrennslandslaget. Det fikk den norske langrennsleiren til å reagere – nå svarer svenskene.

KLAR BESKJED: Frida Karlsson (venstre) og Maja Dahlqvist (høyre) forteller at det økonomiske ikke har endret seg etter at de brøt ut av landslaget.

29. juli 2022 08:45 Sist oppdatert nå nettopp

Skistjernene Frida Karlsson (22) og Maja Dahlqvist (28) vraket i mai Sveriges landslag foran VM-sesongen. Forbundet uttalte den gang at de to ikke kunne møte deres økonomiske interesser.

Men det avviste de to utøverne.

– Vi ville inngå et kompromiss med en avtale hvor vi ikke trengte å få betalt i det hele tatt mot at vi kunne være mer hjemme. Det handler absolutt ikke om penger, men at vi vil ha mest mulig tid hjemme og optimalisere treningen vår, sa Karlsson til VG den gangen.

– Det handlet ingenting om det økonomiske, kun om det sportslige. Vi var vel ikke helt fornøyd med den påstanden og kjente oss ikke igjen i det, sa Dahlqvist til VG.

SVARER: Frida Karlsson svarer de norske langrennsløperne etter bruddet med landslaget i mai.

Forbundets uttalelse vekket irritasjon hos duoen. I ettertid har Karlsson fått tid til å tenke over situasjonen.

– Det ble ganske mye styr. Det så ikke så bra ut den greien, men vi har pratet gjennom det. De har vel egentlig bedt om unnskyldning, sier Karlsson til Expressen.

For det ble spekulert i om det var en økonomisk motivasjon til at Frida Karlsson og Maja Dahlqvist hoppet av landslaget i mai.

– Det er bullshit. Dette har ikke gjort noen forskjell for meg økonomisk, sier Frida Karlsson til Expressen.

Uttalelsen kommer også som følge av at de norske langrennsløperne Erik Valnes og Pål Golberg i juni uttalte til Nettavisen at de tror det lå økonomiske årsaker bak bruddet til svenskene.

– Noen prosent økonomi er det jo. Det er jeg helt sikker på, sa Valnes.

– Økonomi og frihet. Jeg har ikke spurt de selv, så jeg får bare tro, sa Golberg og fortsatte:

–For meg har landslaget alltid vært det mest attraktive. Med unntak av Petter (Northug) i noen år, så har alle de beste vært på landslaget i Norge. For meg handler det om miljø.

Uttalelsene til de norske gutta fikk Karlsson til å reagere.

– Ja, jeg leste det der. Og det kunne jo virke sånn i den første pressemeldingen, men det stemmer som sagt ikke. Det har ikke på noe sett forandret noe med mine sponsorer, sier hun til Expressen.

Lagvenninne Dahlqvist støtter Karlsson.

– Jeg tror at man gjør mesteparten av jobben hjemme, Treningsleir gir ikke like mye kontinuitet som hjemme i Sverige. Vi ønsket å følge vårt eget opplegg og ha fleksibilitet i treningen vår. Jeg tror man hele tiden må bryte mønstre i det man gjør, nye ting og nye innspill, sier Maja Dahlqvist.

Karlsson står med tre seirer i verdenscupen og er en av få som har slått Therese Johaug på distanse de siste årene. I OL skuffet hun derimot, men det ble likevel medalje på stafetten. Dahlqvist vant fem sprinter i verdenscupen sist vinter og tok tre OL-medaljer i Beijing – to sølv og én bronse.

PS! Også Linn Svahn har bestemt seg for å satse utenfor det svenske landslaget den kommende sesongen.