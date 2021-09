Karlsson satte hemmelig rekord - gikk på en smell

Da Frida Karlsson (22) trente for mye og spiste litt for lite i sommer, tok langrennskjæresten William Poromaa (20) grep.

PÅ HJEMMEBANE: Både Frida Karlsson og kjæresten William Poromaa (t.v.) satte rekorder under en løpstest hjemme i Sollefteå i juli. Fredrik Andersson var også med på løpet.

– Hun er så ambisiøs. Når det går bra legger hun på litt ekstra, en intervall ekstra her og der også flyter det på. Hun kan trene tre timer om formiddagen og tre timer om ettermiddagen. Hun var litt over grensen, sier managermamma Mia Karlsson om sommerens trening.

Den svenske skiyndlingen er en av veldig få som har slått Therese Johaug på distanse de siste årene. Hun tok to sølv og et bronse i VM sist vinter. Neste år skal hun OL-debutere i Kina.

I sommer har 22-åringen trent mye mer enn tidligere. Hun har løftet tyngre i styrkerommet. På landslagssamling i Torsby i august satte hun personlig rekord på 3000 meter løping. Tiden er hemmelig. Men da ble det for mye.

– Hun burde ha avsluttet tidligere. Vi tror og håper hun stoppet i tide. Hun har noen kontrolløkter av og til, sier mamma Karlsson.

OL-KLAR: Frida Karlsson fikk beskjed av Sveriges Olympiske Komité at hun skal til OL i Beijing neste år i mai.

Men da Frida Karlsson fylte 22 år 10. august ble det dratt i nødbremsen. 19. august skulle hun stilt til start mot Marit Bjørgen på Toppidrettsveka.

– Jeg har kjent meg sliten og overbelastet den siste tiden. Etter dialog med det medisinske teamet, trenerne og mamma kom jeg i løpet av dagen fram til at det var best å stå over konkurransene. Nå får helsen gå først. Det kjennes selvfølgelig trist, men når valget nå er tatt, er det den klokeste beslutningen, sa Frida Karlsson i en pressemelding da.

I stedet ble det kjærestetur med William Poromaa til Åre. Paret valgte å flytte fra hverandre for å bli bedre til OL.

– Turen til Åre var bra. Hun fikk fylt på lagrene, sier mamma Karlsson.

Selv fortalte 22-åringen i sosiale medier at benene var litt piggere og magen litt mettere, så nå er hun klar for høsten. Mia Karlsson var selv landslagsløper i langrenn. Hun tror noe av utfordringen til datteren er at når ting flyter lett, så legger hun på en ekstra time her og der og kjører på. Det blir mer enn planlagt.

– Det er en balansegang. Therese har sikkert gått over grensen noen ganger også. Det kreves om man skal flytte de sekundene. Det er en knivsegg. Trening gir resultater. Og med OL, så vil man litt ekstra. Men det er enda farligere å gå over grensen nå, siden mesterskapet er i høyden, sier mamma Karlsson.

Den svenske 22-åringen har tidligere fått startnekt av helseteamet i støtteapparatet til de gule og blå:

De svenske løperne har flere høydeopphold foran seg som oppladning til OL i Beijing. Kommende uke reiser de til Font Romeu i Frankrike. I oktober skal det svenske landslaget til Val Senales i Nord-Italia.

– Det som skjedde i sommer setter vi på kontoen for erfaring. Det er viktig det også, sier mamma Karlsson.