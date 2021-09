Millionjubel for Klæbo utenfor skiløypa

Johannes Høsflot Klæbo økte inntektene med over 60 prosent i 2020.

Skistjernen tok ut en lønn på 1,8 millioner kroner fra selskapet JHK AS i 2020.

Ifølge de ferske regnskapstallene til JHK AS økte skistjernen inntektene med over fire millioner kroner i 2020.

Klæbo kan vise til 10,8 millioner kroner i inntekter i 2020, sammenlignet med 6,6 millioner kroner året før. Det er en endring på 63,4 prosent.

Resultatet før skatt økte fra 5,1 til 8,9 millioner kroner, som er en økning på 74,5 prosent.

24-åringen tok ut en lønn på 1,8 millioner kroner.

DN omtalte regnskapstallene først.

I 2020 inngikk Klæbo en lukrativ avtale med Uno X. Ifølge VG får Byåsen-løperen 25 millioner kroner fordelt på fem år.

Klæbo-leiren opplyser til Adresseavisen at de ikke ønsker å kommentere regnskapstallene.

Fakta JHK AS (i MNOK) 2020: Omsetning: 10,8 (63,6%, endring fra 2019) Driftresultat: 8,9 (74,5%, endring fra 2019) Resultat før skatt: 8,9 (74,5%, endring fra 2019) 2019: Omsetning: 6,6 Driftresultat: 5,1 Resultat før skatt: 5,1 Vis mer

Til sammenligning hadde Petter Northug en avtale med Coop på rundt ti millioner kroner i året da han var aktiv. Totalrammen på Coop-avtalen lå på rundt 30 millioner kroner.

Interessert i finans

I sommer skrev Adresseavisen om Klæbos interesse for finans og aksjeinvesteringer.

Mellom alle treningene og skikonkurransene, følger Klæbo med på hva som skjer på Oslo børs. Det har ført til at han har investert over 200 000 kroner i aksjer.

– Det er noe jeg syns er veldig spennende. Jeg prøver å følge med på markedet og lære meg mest mulig, sa Klæbo til Adresseavisen.

Allerede for fire år siden skrev Klæbo under på en avtale med Sparebank1 Markets. Den innebar blant annet at han jobbet ei uke for dem som trainee. I avtalen sto det også at han har muligheten for jobb i selskapet når skikarrieren er over.

Gjennom holdingselskapet Jhk Holding AS, som også eier 100 prosent av aksjene i Jhk as, har han aksjebeholdninger i selskapene XXL, Grieg Seefood, Veidekke, Lerøy Seafood Group, Storebrand, Mowi og Kongsberg Automotive. Det viser Skatteetatens aksjonærregister. Denne beholdningen kan være endret i dag, ettersom registeret viser hva som var gjeldene ved utgangen 2020.

Eierskap i flere selskap

I tillegg har holdingselskapet 50 prosent eierskap i Hufs AS (Stian støp eier den andre halvdelen) og Klæbo Media AS (lillebror Ola eier den andre halvdelen).

Regnskapstallene til Klæbo Media AS fra 2020 viser at selskapet økte inntektene fra 629 469 i 2019 til 749 800 i fjor. Resultatet endte på 68 363, en nedgang fra 230 789 året før.

Ved siden av idretten har Klæbo tatt noen emner i bachelorutdanningen økonomi og administrasjon ved NTNU Handelshøyskolen.

Med suksess i skisporet hadde Johannes Høsflot Klæbo et innbringende 2019. Det viste skattelistene som ble publisert i desember.

24-åringen økte inntekten sin fra drøyt 700 000 kroner i 2018 til 2,76 millioner kroner i 2019, nesten en firedobling av inntekten.