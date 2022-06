Iversen roser damelagets nye duo: – Kunne ikke plukket ut bedre trenere selv

Sjur Ole Svarstad er allerede ansatt som hovedtrener. Og nå kompletterer Petter Northugs tidligere trener, Stig Rune Kveen, teamet på damelandslaget.

INN I LANDSLAGSVARMEN: Stig Rune Kveen (t.h), sammen med Petter Northug under en samling for noen år tilbake.

At Kveen går inn som assistent på damelandslaget bekreftes av Skiforbundet i en pressemelding onsdag. Dermed er en trenerjakt som har pågått i godt over en måned over.

Blant dem som er imponert over ansettelsene på damesiden er Emil Iversen. Trønderen har selv hatt både Kveen og Svarstad som trenere.

– Damene kunne ikke bedt om en bedre trenerduo. Jeg kunne ikke plukket ut to bedre trenere. De er rett og slett veldig heldige, sier trønderen.

– Ekstrem motivasjon og dedikasjon

Han begrunner det med at begge to er sterke, engasjerte og motiverte trenere. Iversen legger til at den ferske trenerduoen er trivelige, har god humor som skaper god stemning.

Og kanskje viktigst:

– De har en enkel, tradisjonell og trygg treningsfilosofi, som er krydret med ekstrem motivasjon og dedikasjon når treningen gjennomføres. De har gode egenskaper til å inspirere og få folk til å gjøre jobben, sier Iversen.

IMPONERT: Emil Iversen liker det han ser av rekruttering av trenere på damesiden. Her fra et renn under VM for ett år siden.

– En trygghet

Svarstad ble presentert som ny hovedtrener i mai. De siste ukene har forbundet og Svarstad selv jobbet med å rekruttere den siste personen for å sikre et fulltallig trenerteam i forkant av sesongens første samling på Sognefjellet.

Den begynner allerede førstkommende lørdag.

Det har de nå klart.

Svarstad og Kveen ler godt og takker Iversen for hyggelig kompliment onsdag morgen, men begge påpeker at det er flere flinke trenere i Norge.

HOVEDTRENER: Sjur Ole Svarstad, her under OL i Pyeongchang i 2018.

Landslagets hovedtrener er naturlig nok godt fornøyd med valget av Kveen og viser til at han både har vært løper på høyt nivå, han har vært trener for topp og bredde og vært i «gamet» lenge.

– Det er en trygghet nå som en skal inn i dette kapittelet i norsk damelangrenn, sier Svarstad.

– Så er det noe med vesenet til Stig Rune. Han har masse energi. Som trener må du gi masse av deg selv. Han har det og det er viktig i en trenergjerning.

PRESENTERT ONSDAG: Stig Rune Kveen går inn i teamet med Sjur Ole Svarstad.

– Nye øyne

Kveen har for øvrig vært trener i norsk langrenn i en årrekke. Mest kjent er han for sin rolle på tampen av Petter Northugs karriere. Kveen var trener for den tidligere skikongen etter fyllekjøringen i 2014.

Året etter tok han fire VM-gull i Falun. Etter tre år som Northug-trener gikk Kveen tilbake til jobben som lærer og trener ved Meråker videregående skole i Trøndelag.

– Jeg gleder meg enormt og er skikkelig motivert. Så er det betryggende å få jobbe med Sjur Ole, som har vært der før. Jeg kjenner ham som en supertrivelig fyr, sier Kveen til VG og fortsetter:

– Vi kommer inn med nye øyne til et lag som har mistet Maiken og Therese nå nylig. Samtidig er det rutinerte løpere der sammen med ungt og godt talent. Det blir en fin miks.

HAR FÅTT NYE TRENERE: Det norske damelandslaget, her representert ved Ragnhild Haga, Julie Myhre, Marte Skaanes , Anna Svendsen, Tiril Udnes Weng, Mathilde Myhrvold, Anne Kjersti Kalvå, Anna Svendsen , Helene Marie Fossesholm, Lotta Udnes Weng og Ane Appelkvist Stenseth. Heidi Weng manglet ved denne presentasjonen.

Lover god oppfølging

Kveen har base i Trøndelag noe som har vært etterspurt av utøvere i en årrekke. Også før denne sesongen.

Fire av landslagsutøverne på damesiden bor i Trondheim. Blant dem Ane Appelkvist Stenseth, Anne Kjersti Kalvå, Julie Myhre og Marte Skaanes. Sistnevnte mente blant annet at det ville være en tabbe å ikke ha en trener i regionen.

– Sjur Ole og jeg drar til Sognefjellet (treningssamling kommende helg) med blanke ark der vi skal legge en plan og sette rammene. Målet er at de som er i Trøndelag har en oppfatning av at de er godt ivaretatt og har fått god oppføling, lover Kveen.

Etter det VG erfarer har flere kandidater blitt vurdert. Trener for Storbritannia, Hans Kristian stadheim, er blant dem. Det samme med Karstein Johaug, broren til langt mer kjente Therese.