Fra 12 til fem medaljer på ett år. Hva gikk galt?

ZHANGJIAKOU (Aftenposten): Hans Christer Holund har vært med på et norsk lag som er vant til å høre «Ja, vi elsker». Denne gangen ble det bare to ganger, og 32-åringen er kritisk.

Hans Christer Holund åpnet OL med 4. plass på 30 km. Fortsatte med ny fjerdeplass på 15 km og sølv på stafetten. Lørdag ble det 13. plass på 2,84-mila.

– Vi presterer for dårlig. Det er ingen vits å bortforklare det, sa Holund etter femmila som ble kortet ned til 28, 4 kilometer. Simen Hegstad Krüger tok bronse og Holund ble nummer 13 på en distanse hvor han var en av favorittene.

Han har også registrert det som hele den langrennsgale nasjonen nord i Europa har fått med seg. Norge er ikke like sterke.

Nedtur

Hva gikk egentlig galt med norsk herrelangrenn i OL? Spørsmålet er blitt stilt ettersom Norge har herjet i de siste VM. Bare ett av 12 gull som er utdelt i herrelangrenn de to siste VM er vunnet av en uten norsk pass (Aleksandr Bolsjunov).

Men i OL i Beijing har det ikke gått helt veien.

VM, Seefeld 2019: Norge tar åtte medaljer i herrelangrenn og vinner alle seks gullene som deles ut.

VM, Oberstdorf 2021: Norge tar 12 medaljer, fem av dem er gull.

OL, Beijing 2022: Norge tar fem medaljer, to av dem er gull.

Norske langrennsløpere og -ledere har ingen god forklaring at det ble som det ble. Han som har vært suksesstrener i flere VM, allroundtrener Eirik Myhr Nossum, vil ikke legge skylden på inngangen til mesterskapet.

Frykten

Norges tropp fikk inn koronasmitte. Det ble dager i Italia med testing og frykt for mange av de OL-uttatte. I tillegg ble avreisen til Kina utsatt med fem dager.

– Jeg gjentar til det kjedsommelige at jeg ikke ønsker å bruke de koronaproblemene som en unnskyldning. Det ble som det ble, og jeg er veldig stolt over den snuoperasjonen som vi gjorde for å få folk på start og til OL i en veldig vanskelig situasjon, sa Nossum en god stund etter at den siste langrennsløperen hadde gått i mål på en vindherjet OL-stadion lørdag ettermiddag.

Tappet krefter

Flere av løperne som Holund og Sjur Røthe er klare på at den situasjonen som de hadde i Italia nok har påvirket laget mer enn de vil innrømme.

– Det er var noen spennende dager i Italia før vi kom til OL, det skal jeg innrømme. Kanskje har det tatt litt krefter, men jeg vil ikke legge skylden på det. Jeg tror rett og slett at vi må ta en evaluering etter sesongen. Vi blir ikke slått med litt – på tremila blir vi knust, sa Holund.

Trener Nossum har sin egen måte å forklare dette på.

– Det var suboptimalt og ikke plan A.

Høydekritikk

Fra flere eksperthold, som NRKs eksperter Fredrik Aukland og Torgeir Bjørn, har det kommet kritikk på mangelfulle forberedelser til høyden. Dette er hverken Holund eller Nossum enig i. Nossum har gang på gang sagt at Norge var godt forberedt på høyden. Så godt som det lot seg gjøre.

– Vi har gjort det vi har kunne gjøre i en pandemi. Det har lagt noen begrensninger, men jeg føler at jeg har fått forberedt meg godt på den fronten, sier Holund.

Nossum på sin side ser fremover til et mesterskap i Europa uten smittevernmasker.

– Når vi kommer til Planica i 2023, skal vi ha tilbake den gamle «edgen», sa Nossum.

Til helgen er det verdenscup i Lahti.