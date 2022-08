Northug showet i langløp og slo Klæbo: – Jeg prøvde å prege løpet litt

HITRA (VG) Norske landslagsløpere ble satt ordentlig på plass av langløperne under Toppidrettsvekas åpningsdistanse. Mest overraskende var det at Petter Northug (36) gikk over målstreken foran Johannes Høsflot Klæbo (25).

I FRISK FORM: Petter Northug var stadig fremme i tet underveis på 54-kilometeren på rulleski på Hitra. Til slutt ble han nummer 38.

25. aug. 2022 20:23 Sist oppdatert 11 minutter siden

For på en dag der Max Novak vant herreklassen og Astrid Øyre Slind kvinneklassen, var det oppsiktsvekkende avstander ned til landslagsløperne.

Mest overraskende var det at Johannes Høsflot Klæbo først trillet over målstreken som nummer 40, nesten fire minutter bak vinneren.

Trønderen måtte også se 11 år eldre Northug foran seg på resultatlistene.

Den tidligere skikongen ble nummer 38 – under tre minutter bak Novak. Men underveis slapp han seg opp og ned i feltet, yppet på spurtprisene, showet litt underveis og fikk flere til å dra på smilebåndet gjennom 54 kilometer.

– Det er showmannen Petter Northug. Han så sliten ut tidligere, men nå viser han seg frem igjen. Han skal ha for at han kan å underholde, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

36-åringen synes selv prestasjonen var «greit», men hadde det tøft de siste ti kilometerne.

– Da går det fort. Da er det «game over» for meg. Det er tungt når du er litt utrent og går mot denne gjengen her, sier Northug til NRK, som deretter ble spurt om han ikke også showet litt underveis.

– Jeg prøvde å prege løpet litt. Det koster når det først settes fart. Da strikken røk var det bare å finne sin egen fart her, sier 36-åringen som overfor VG har varslet at hans dager som mosjonist er talte og at han vil satse med et eget team i langløpssirkuset kommende vinter.

Klæbo fikk seg på sin side en etterlengtet gjennomkjøring i et startfelt etter en langvarig hamstringskade, men det gikk ikke spesielt fort torsdag.

– Når du må stake hele løpet... Det er ikke det diggeste å dra til med staking i bratt motbakke. Kroppen kjennes grei ut. Det er et steg i riktig retning. Jeg skulle gjerne preget mer her i dag. Men det er heldigvis noen måneder igjen til sesongstart.

STERK: Max Novak er en av verdens beste på lange skiløp.

På kvinnesiden var Oppdal-jenta og Team Aker/Dæhlies Astrid Øyre Slind fullstendig suveren. Hun fulgte blant annet herregruppen i over halve løpet og gikk alene i front hele veien frem til målgang på Hitra.

– Hun er så totalt overlegen at jeg ikke kan skjønne hvem som skal slå henne til vinteren, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn om langløperen Slinds bragd.

Det ble store differanser ned til de norske landslagsløperne og ikke minst det Slind omtalte som torsdagens favoritt, svenskestjernen Frida Karlsson. Lotta Udnes Weng tok andreplassen foran landslagskollega Anne Kjersti Kalvå. De var over 12 minutter bak Slind i mål.