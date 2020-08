Johaug har trent for hardt: Dropper Toppidrettsveka og landslagssamling

Therese Johaug topper listen blant en rekke langrennsprofiler som ikke kan stille i Toppidrettsveka denne uken. Hennes treningsbelastning har vært for høy.

Therese Johaug har trent for hardt i sommer og trenger en lettere periode for å samle overskudd. Hun er blant en rekke profiler som mangler på startstrek i Toppidrettsveka. Terje Pedersen / NTB scanpix

19. aug. 2020 17:30 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge en pressemelding fra Norges Skiforbund har hun ikke respondert som forventet på treningsøktene de siste dagene, og nå har hun i samråd med trener og helseteam besluttet at hun ikke kan delta i rulleskirennene på Hitra, i Aure og Trondheim.

– Det blir nok rart for meg ikke å delta i Toppidrettsveka som jeg har konkurrert i så mange ganger og hatt stor glede av, sier Johaug i pressemeldingen.

Hun må ha en lettere treningsperiode for å få tilbake tilstrekkelig overskudd og deltar heller ikke på den neste landslagssamlingen i Meråker.

– Nå må jeg lytte til kroppen og justere belastningen så jeg kommer meg tilbake i normalt gjenge.

Fakta Derfor melder utøverne forfall Dette er grunnen til at utøverne melder forfall til Toppidrettsveka, ifølge arrangøren: Therese Johaug: For mye treningsbelastning. Ragnhild Haga: For mye treningsbelastning. Heidi Weng: Forkjølet. Forhåpentlig tilbake i trening i løpet av en uke. Maiken Caspersen Falla: Overbelastning i øvre del av rygg. Sjur Røthe: Ikke respondert som forventet på trening. Håvard Solås Taugbøl: Sliter med en kranglete hofte. Marte Mæhlum Johansen: Er student i et skolemiljø som har fått påvist Covid-19-smitte. Hun er derfor satt i karantene. Ansgar Evensen: Forkjølet. Julie Myhre: Sliter med en kink i nakken. Vis mer

Ulike forfallsgrunner

Heller ikke Ragnhild Haga, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Sjur Røthe, Håvard Solås Taugbøl, Marte Mæhlum Johansen, Ansgar Evensen eller Julie Myhre deltar i Toppidrettsveka, av ulike grunner.

Haga har som Johaug justert treningsbelastningen etter en sommer med høy belastning. Også hun dropper samlingen i Meråker.

Weng er forkjølet. Hun er i bedring og håper å være tilbake i trening i løpet av en ukes tid.

Falla har fått en overbelastning i øvre del av ryggen som gjør at 20 kilometer staking blir krevende. Hun ønsket å gå fredag og lørdag, men reglementet tillater ikke det.

Johansen i karantene

Marthe Mæhlum Johansen er student i et skolemiljø som har fått påvist koronasmitte. Hun er derfor satt i karantene og følges opp i tråd med helseteamets retningslinjer.

Røthe har siste uke ikke delta på mennenes landslagssamling i Steinkjer fordi han etter Blink-festivalen ikke har respondert som forventet på trening. Han står over Toppidrettsveka av samme grunn.

Taugbøl har en kranglete hofte og må trene med litt mindre belastning.

Evensen har vært forkjølet, og Toppidrettsveka kommer for tidlig for ham. Myhre pådro seg kink i nakken på et hurtighetsdrag og har fått behandling. Også for henne kommer helgens renn for tidlig.

