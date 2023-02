Krampene tok Krüger: – Fryktet det skulle stoppe

PLANICA (VG) Simen Hegstad Krüger (29) slo knockout på konkurrentene med et monsterrykk ved skibyttet. Til slutt ble det firedobbelt norsk på tremila.

SUVEREN: Simen Hegstad Krüger tok til slutt gull foran Johannes Høsflot Klæbo og Sjur Røthe.

















24.02.2023 16:39 Oppdatert 24.02.2023 17:53

Dermed forbedrer Krüger sin allerede imponerende medaljestatistikk i VM og OL. Lyn-løperen står nå med medalje i åtte av ni starter. Fasit er tre gull, tre sølv og to bronse. Bare én gang har han havnet utenfor pallen: Da ble det en femteplass på femmila i Seefeld i 2019.

– Jeg har drømt om det her. Det var dette gullet jeg manglet. Jeg visste at jeg hadde en god mulighet med tøffe forhold og en tøff løype, sier Krüger til NRK.

Det var ved skibyttet etter 15 km at Krüger og Sjur Røthe vartet opp med et voldsomt rykk. Johannes Høsflot Klæbo klarte til slutt ikke å holde følge, og senere ble tempoet til Krüger også for høyt for Røthe.

Til slutt kunne 29-åringen juble for sitt første VM-gull i karrieren – og det bare halvannen måned etter at han fikk coronaviruset.

Det har vært diskutert om Klæbo kunne ta seks gull i VM. Trønderen måtte imidlertid nøye seg med sølv i spurten foran Røthe. På sisterunden måtte Krüger kjempe mot krampene.

– Jeg fryktet det skulle stoppe, sier Krüger til Viaplay - men Klæbo klarte aldri å ta igjen Lyn-løperen.

Klæbo legger ikke noe skjul på at han rotet det til ved skibyttet. Bindingene var problemet, ifølge trønderen.

– Jeg er godt fornøyd med sølv, det blir et tøft skirenn. Det er ikke noe lureløp. Det blir brutalt. Det var litt som ventet, sier Klæbo til VG.

Pål Golberg tok fjerdeplassen. Dermed ble det firedobbelt norsk. Det har ikke skjedd på herresiden i mesterskap siden femmilen i 1924 da OL i Chamonix også hadde VM-status. Den gangen vant Thorleif Haug foran Thoralf Strømstad og Johan Grøttumsbråten – med Jon Mårdalen på fjerdeplass.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum applauderer laginnsatsen. Samtidig påpeker han at kritikere har vært skeptiske til uttaket av Krüger.

– Dette er noe av det råeste han har gjort, sier Nossum til VG. Golberg er mektig imponert over at Krüger klarte å holde de andre nordmennene bak seg.

– Det må være utrolig deilig å være så sterk som han er da, først og fremst. Men det er jo en form for psykisk terror. Men han er en fyr som har utrolig god tro på seg selv, og det må jo han ha med de svingningene han har i prestasjoner, sier Golberg til VG.

Det var ved skibyttet etter 15 km at Røthe gjorde et lynraskt skibytte og rykket fra. Krüger tok ryggen til landsmannen. Klæbo havnet nesten ti sekunder bak ved måling én kilometer senere.

– De skal teste Klæbo til det ytterste, sa NRK-kommentator Jann Post.

Klæbo klarte først å hente inn den norske duoen, men deretter måtte trønderen slippe opp igjen.

– Han har malt i stykker Klæbo, sa ekspert Niklas Dyrhaug om Krügers råsterke tempo på Viaplays sending.

Da Røthe også slet underveis, var eksperten enda mer imponert.

– Han har grillet Sjur og Johannes her.

– Det er ikke bare det at du skal være fysisk sterk, men du skal ha noen baller. Det er en mental styrke oppi der òg, sier Nossum.