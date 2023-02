Monsterrykk satte Klæbo ut av spill: Krüger tok VM-gull i skiathlon

PLANICA (VG) Simen Hegstad Krüger (29) slo knockout på konkurrentene med et monsterrykk ved skibyttet. Til slutt ble det firedobbelt norsk på tremila.

forrige













fullskjerm neste SUVEREN: Simen Hegstad Krüger tok til slutt gull foran Johannes Høsflot Klæbo og Sjur Røthe. 1 av 6 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG











24.02.2023 16:39 Oppdatert 24.02.2023 16:55

Dermed forbedrer Krüger sin allerede imponerende medaljestatistikk i VM og OL. Lyn-løperen står nå med medalje i åtte av ni starter. Fasit er tre gull, tre sølv og to bronse. Bare én gang har han havnet utenfor pallen: Da ble det en femteplass på femmila i Seefeld i 2019.

Det var ved skibyttet etter 15 km at Krüger og Sjur Røthe vartet opp med et voldsomt rykk. Johannes Høsflot Klæbo klarte til slutt ikke å holde følge, og senere ble tempoet til Krüger også for høyt for Røthe.

– Det er en maktdemonstrasjon vi er vitne til, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug om prestasjonen til Krüger.

Til slutt kunne 29-åringen juble for sitt første VM-gull i karrieren – og det bare halvannen måned etter at han fikk coronaviruset.

HVA SKJER I VM I DAG? I VGs nye sportskalender får du oversikt over alt av sport

Det har vært diskutert om Klæbo kan ta seks gull, men det blir det altså ikke nå. Klæbo endte til slutt opp med sølv, mens Røthe tok bronse. Pål Golberg ble nummer fire, dermed ble det firedobbelt norsk. Det har aldri før skjedd i et skiathlon i VM.

– Helt outstanding. Det er fantastisk laginnsats. Det er et rått skirenn der vi bidrar i særdeleshet til å skape underholdningen, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

Nossum - som var Krügers trener i Lyn - påpeker at folk har vært skeptiske til uttaket av Krüger.

– Det er ingen bedre måte å slå tilbake på enn det her, sier Nossum.

Klæbo og de andre nordmennene la seg tidlig i front for å holde seg unna trøbbel i starten. Det gjorde de smart i, for det tok ikke mange minuttene før det sleipe føret ga løperne problemer. Verst gikk det ut over italienske Paolo Ventura som fikk seg en skikkelig luftetur. Senere brøt han rennet:

Ikke overraskende var det finske Iivo Niskanen som tok styringen på den klassiske delen. Etter hvert ble det strekk i feltet og en tetgruppe på 14 mann.

– Det er tydelig at han vil ha et høyt tempo, sa NRK-ekspert Therese Johaug.

LEDET AN: Finske Iivo Niskanen tok styringen på den klassiske delen av 30-kilometeren.

Det tok imidlertid ikke lang tid før tempoet dalte. Noe av grunnen var de andre løpernes motvillighet til å hjelpe finnen. Ved skibyttet etter 15 km ble det imidlertid action igjen. Røthe og Krüger gjorde nemlig et lynraskt skibytte og forsøkte å stikke fra resten. Klæbo havnet nesten ti sekunder bak ved måling én kilometer senere.

– De skal teste Kløbo til det ytterste, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Jeg hyller forsøket, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Klæbo klarte først å hente inn den norske duoen, men deretter måtte trønderen slippe opp igjen. Etter hvert var luken opp til Krüger og Røthe blitt ti sekunder igjen.

– Det er sjelden jeg ser Klæbo så stiv, sa NRK-ekspert Bjørn.

MÅTTE SLIPPE: Johannes Høsflot Klæbo klarte ikke å holde oppe tempoet til Simen Hegstad Krüger.

– Han har malt i stykker Klæbo, sa ekspert Niklas Dyrhaug om Krügers råsterke tempo på Viaplays sending.

Da Røthe også slet underveis, var eksperten enda mer imponert.

– Han har grillet Sjur og Johannes her.

Klæbo og Røthe spurtet om sølvet. Ikke overraskende var det førstnevnte som vant den duellen.