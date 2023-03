Haga spurtet til seier i historisk renn: – Det er ikke til å tro

HOLMENKOLLEN (VG) Det ble elleville gledesscener i målområdet da Ragnhild Haga (32) spurtet inn til seier i tidenes første femmil for kvinner i Holmenkollen.

12.03.2023 12:28 Oppdatert 12.03.2023 13:27

– Det er ikke til å tro, kommenterte NRK-ekspert Torgeir Bjørn da Ragnhild Haga spurtet inn til seier i Holmenkollen.

– Nå står jeg med tårer i øyne. Dette var stort. Det er utrolig kult at hun vinner tidenes første femmil i selveste Holmenkollen, istemmer NRK-ekspert Therese Johaug.

I målområdet satt Haga med tårer og trodde nesten ikke det hun hadde klart å få til.

– Etter så mange tunge år, kunne man høre at Haga sa i målrådet.

– Veldig gledelig for Ragnhild, som har hatt en veldig tung sesong, sier kvinnetrener Stig Rune Kveen til NRK.

Haga har ikke stått øverst på pallen siden OL-gullet på 10 kilometeren i Pyeongchang i 2018, og siden det har det vært noen tunge sesonger uten de store resultatene år 32-åringen.

Før femmila var tiendeplass sesongbeste i verdenscupen for Haga, og under VM i Planica var hun med som reserve – uten å få gå en eneste distanse.

– Jeg følte meg bra, men jeg lærte meg det å gå femmil underveis. Det er helt rått. Jeg hadde vært fornøyd om jeg hadde vært på pallen. Dette var mitt VM-løp siden jeg ikke fikk gått i Planica, sier Haga til NRK og legger til:

– Det er en utrolig følelse å gå først over mål. Jeg skal nyte den dagen her.

Astrid Øyre Slind klinket til med andreplass etter en uke med mange mil i beina. Forrige helg gikk hun både VM-tremila og det ni mil lange Vasaloppet.

Med søndagens femmil i Holmenkollen er 35-åringen oppe i 17 mil i konkurranse de siste åtte dagene.

– Jeg har aldri vært er misfornøyd med en andreplass i verdenscupen, sier Øyre Slind til NRK.

– Jeg trodde jeg skulle ta det med tre meter igjen, og trodde aldri i livet at jeg skulle si at jeg var skuffet over en andreplass i verdenscupen. Det var tidenes sjanse til å vinne den første femmila i Kollen, og da er det litt kjipt å ikke gjøre det, fortsetter Øyre Slind.

I fraværet av flere stjerner som Ingvild Flugstad Østberg, Anne Kjersti Kalvå, Frida Karlsson og Ebba Andersson var Jessie Diggins favoritt, men hun måtte ta til takke med tredjeplass.

32 kvinner sto på startstreken da kvinnene for første gang fikk gå den legendariske femmila i Holmenkollen.

Blant de som imponerte i de tøffe løypene fant vi flere norske kvinner, blant andre Margrete Bergane og verdenscupdebutant Nora Sannes.

– Er ikke sikker på om Diggins vet hvem hun går bak nå, sa NRK-kommentator Jann Post mens den amerikanske kvinnen hadde ryggen til 22-åringen som går for Kjelsås IL.

Sannes ble nummer fem, mens Bergane ble nummer seks. For sistnevnte var det bestenotering i verdenscupen med to plasser.

Diggins holdt seg i fronten fra start, og da hun gikk inn til skibytte etter halvveis femmil fulgte stort sett hele feltet etter.

– Det var nesten litt komisk å se på. Det var alle øyne på Diggins, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland om skibytte.

På den siste halvdelen falt løper etter løper av tetgruppen, og ut på den siste runden i Nordmarka var det syv utøvere igjen i tetgruppen.

En som ikke var med var Heidi Weng. Den rutinerte utøveren var tilbake i konkurranse etter at VM røk, var blant de største navnene på start, men måtte slippe allerede etter den første milen.

– Veldig overraskende at Heidi skal slippe hovedgruppa med så mye. Jeg trodde hun skulle være mer med i teten enn det hun har vært, sa NRK-ekspert Therese Johaug.

Med én runde igjen var Heidi Weng over to minutter bak teten, og i mål hadde det blitt til 2.42 minutter. Det holdt til 11. plass.

Hennes firmenning, verdenscupleder Tiril Udnes Weng, var den første som måtte slippe gruppen den siste gangen opp til Frognerseteren.

På toppen av Frognerseteren for siste gang var det Øyre Slind som passerte først, men i utforkjøringen ned til stadion klarte Udnes Weng å skli inn de 13 sekundene hun var bak.

Da var det igjen syv utøvere i kampen om seieren, men Udnes Weng slapp før spurten og ble nummer syv.

I spurten viste Haga seg sterkest, og tok sin andre verdenscupseier. Den første siden november 2017.

