Simen Hegstad Krüger sikret knockout-seier: – Vanvittig imponerende

BEITOSTØLEN (VG) Med Simen Hegstad Krüger på sisteetappen ble det en overraskende seier for Norges annetlag. Han knuste Norge 1 og Sverige på sisteetappen av miksstafetten

ANKERETAPPE MED PUNCH: Simen Hegstad Krüger knakk konkurrentene på siste etappe.

Mikal Emil Aaserud, VG

Jostein Overvik, VG

11. des. 2022 13:57 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Vanvittig imponerende, mener NRK-ekspert Therese Johaug.

– Det er Krüger på sitt beste, sier Torgeir Bjørn. Sammen med Lotta Udnes Weng, Mikael Gunnufsen Silje Theodorsen kunne Krüger juble over en imponerende seier.

Emil Iversen slo Calle Halfvarsson i spurten om 2. plass etter å ha gjort enfrekk manøver inn foran svensken på slutten. Men den ble godkjent av juryen. Leder Torbjørn Broks Pettersen måtte inn for å kontrollere TV-bildene av Iversen.

– Men den var helt i henhold til regelverket, sier Broks Pettersen til VG.

Fire nasjoner var samlet på den tredje etappen. To norske lag, Finland og Frida Karlsson som kjørte på for Sverige i tet foran Silje Theodorsen som kjørte Norge opp i tet til veksling.

OVERRASKELSE: Lotta Udnes Weng, Silje Theodorsen, Mikael Gunnulfsen og Simen Hegstad Krüger vant avslutningsdistansen på Beitostølen.

Mens Heidi Weng stivnet helt og vekslet 7,7 sekunder bak Norge.

– Den dårligste stafetten jeg har gått noen gang. Det funker ikke helt, sier en skuffet Weng til NRK.

Dermed var det klart for et oppgjør mellom Simen Hegstad Krüger og Calle Halfvarsson med Emil Iversen halsende bak. Joni Mäki hang også med for Finland.

– En artig utfordring, sa Iversen til NRK før etappen. Anne Kjersti Kalvå og Martin Løwstrøm Nyenget gikk de to første etappene for førstelaget.

Halfvarsson kjørte tøft ut fra start og Hegstad Krüger klarte ikke å kjøre fra svensken umiddelbart. Emil Iversen kom opp til duoen halvveis på etappen.

På sisterunden slo Simen Hegstad Krüger til på skøyteskiene. Norge og Sveriges antatt beste menn var sjanseløse til å følge OL-vinneren fra 2018.