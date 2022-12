Ustjugov og Bolsjunov i krangel: – Jeg håper det var en dårlig spøk

Et stikk fra Sergej Ustjugov (30) og svar tilbake fra Aleksandr Bolsjunov (25) vekker oppsikt i russiske medier.

PROFILER: Sergej Ustjugov og Aleksandr Bolsjunov (t.h.) sammen i Toblach under Tour de Ski i 2020.

12. des. 2022 14:14 Sist oppdatert nå nettopp

Selv om russerne må nøye seg med å gå den russiske cupen, fordi de er utestengt fra verdenscupen, er temperaturen høy i den russiske kulden.

Ustjugov og Bolsjunov er de to store i russiske herrelangrenn de siste fem årene, men nå trener Sergej Ustjugov bare med et regionlag – mens Bolsjunov er på den delen av landslaget som har Jurij Borodavko som trener.

Det forhindret ikke at Ustjugov vant sprinten i den russiske cupen da den i helgen ble holdt i Tsjusovoj ved Uralfjellene. Aleksandr Bolsjunov ble nummer to og Aleksandr Terentjev nummer tre.

Det er Ustjugovs uttalelse etterpå som har satt fyr i teltet og ført til en krangel, gjengitt av skisport.ru:

– I sommer var det noen som kalte meg en sekk. Jeg sa om jeg slo dem som går på landslaget, så kan jeg kalle dem sekker. I dag slo jeg det russiske landslaget.

Dagen etter var det 15 km skøyting, der Bolsjunov gikk til topps foran Denis Spitsov. Ustjugov? Han ble nummer syv, et drøyt minutt bak Bolsjunov.

Slo tilbake

Da benyttet Bolsjunov muligheten til et stikk tilbake, også gjengitt av skisport.ru:

– Vel, vant sekkene over den olympiske mesteren i dag? Først gjorde sekkene ham til en mester, og nå slo de ham.

Så fortsatte Bolsjunov på en måte som tyder på at dette ikke var bare en spøk for ham:

– Selv om Sergej trener med et regionlag, så får også han lønn. Det er ingen stor forskjell mellom å forberede seg på landslaget eller på et regionlag. Så jeg ville ikke tillate meg slike uttalelser som Sergej. Tilsynelatende gjør alt ham vondt, men jeg tror ikke det er verdt å reagere slik. Det så ut som om han var bedre forberedt til denne starten enn til OL og til VM – for der var han ingenting.

– Emosjonelt

Skisport.ru spør seg om det er «trashtalk eller spøk». Et av svarene journalisten selv gir er: «Det kan være et show». En rekke skiprofiler har uttalt seg om saken til russiske medier:

– Bolsjunov vant, og han er ikke lenger en sekk. Bolsjunovs ord om at de gjorde Ustjugov til en mester? Jeg håper at det var en dårlig spøk, sier Dmitrij Gubernijev, kjent TV-kommentator til Match TV og championat.ru . Han tolker Bolsjunovs uttalelse som at det gjelder OL-stafetten, der de to gikk på lag og tok gull. Ustjugov overtok et helt minutt foran Johannes Høsflot Klæbo på sisteetappen. – De vant som et lag, mener Gubernijev.

– Jeg vet ikke om de har snakket sammen etter uttalelsen til Ustjugov, men dette er bare følelser. Det er ingen vits i å lete etter en stor konflikt. Jeg vil ikke engang snakke om det. De er profesjonelle og løser selv spørsmålene. Ustjugov uttalte dette emosjonelt, sier Jurij Borodavko, som altså er landslagstrener for Bolsjunov, ifølge sport24.ru

– Det er ingen konflikt mellom Bolsjunov og Ustjugov. Det er rene vennskapelige spøker. Men det er bra, for da blir det skrevet om og det øker interessen for langrenn, sier den tidligere toppløperen Maksim Vylegzjanin til Match TV

Den russiske langrennscupen er for lengst i gang, men uten skikkelig TV-dekning. Det får nevnte Gubernijev – som er kjent for å ha en forkjærlighet for skiskyting – til å uttale dette til Match TV:

– Skisporten er nå tilbake på 1800-tallet og livegenskap.

Han bruker altså ordet som i sin tid ble brukt om bønder som ikke var frie, noe som kom til Russland på begynnelsen av 1500-tallet.

– Tør ikke si det

Profilerte Veronika Stepanova uttaler seg stadig i store bokstaver – både på sosiale medier og til redaktørstyrte medier. Etter helgens renn sier hun ifølge Match TV:

– Utlendingene savner oss i verdenscupen. De tør bare ikke si det!

PS: Vinnere i den tredje delen av den russiske cupen: Sprint fri herrer: Sergej Ustjugov, sprint fri kvinner: Veronika Stepanova, 15 km fri menn: Aleksandr Bolsjunov, 10 km fri kvinner: Veronika Stepanova. Tirsdag er det jaktstart i klassisk stil.