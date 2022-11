Klæbo får krisehjelp fra USA – har flydd inn egen fysioterapeut

Johannes Høsflot Klæbo (26) har slitt med en lårskade lenger enn ventet. Den siste tiden har han hentet over fysioterapeuten Megan Stowe fra USA til Italia og Norge.

«HEMMELIG HJELPER»: Sist uke avslørte Johannes Høsflot Klæbo at han fikk ekstern hjelp for å håndtere skadeproblemene. Nå avslører han at det er amerikanske Megan Stowe – som er flydd inn til Europa.

– Dette skal gi ekstra støtte for at skaden skal leges. Megan Stowe er dyktig, og vi har tro på at dette skal gjøre sitt til at jeg blir kvitt skaden, sier Johannes Høsflot Klæbo arrow-outward-link til VG.

Det var antatt at skaden i baksiden av låret som oppsto i juli, en strekk eller belastningsskade, ville ta rundt seks til tolv uker. Men det «murrer» fortsatt og den klare fremgangen har uteblitt etter 17–18 uker. Særlig er det i klassisk stil på ski og under løping at kroppen ikke spiller på lag.

Fakta Johannes Høsflot Klæbo * Alder: 26 år (født 22. oktober 1996) * Klubb: Byåsen * OL-medaljer: 5 gull, 1 sølv, 1 bronse * VM-medaljer: 6 gull, 1 bronse * Verdenscupen: 48 enkeltseirer og tre sammenlagttriumfer (2017/18 og 2018/19, 2021/22). * Vant Tour de Ski i 2018/19 og 2021/22. * Aktuell: Må trappe ned på treningen i håp om å bli fortere frisk fra sin hamstringskade. Trønderen har vært preget av lårskaden siden juli. (NTB) Vis mer

Klæbo kom i kontakt med Megan Stowe da han var på høydeleir i amerikanske Utah tidligere i høst og fikk hjelp der. Hun er utdannet fysioterapeut og bor i Midway i Utah. Ifølge team Klæbo har hun jobbet for NBA-laget Milwaukee Bucks (basketball) og i flere andre idrettsmiljøer, også langrenn.

Stowe kom til italienske Livigno hvor Klæbo var på høydetrening 4. november, og ble med hjem igjen til Trondheim 11. november. Stowe skal være i Norge til 23. november etter planen for å behandle fjorårets verdenscupvinner.

Klæbo er den eneste landslagsutøveren på herrelagene som satser på høydetrening denne sesongen – det får støtte av Therese Johaug:

Mandag kveld går turen til Beitostølen for å gjøre tester på snø – og finne ut om Klæbo skal delta på nasjonal åpning førstkommende helg. Trønderen er uaktuell for sprinten fredag, mens han er usikker til 10 km klassisk (lørdag) og 10 km skøyting (søndag). Verdenscupen starter i finske Ruka helgen etter.

26-åringen tar regningen for bruken av Stowe selv, men understreker at fysio-bruken gjøres i samråd med Skiforbundet.

– Samarbeidet med Stowe er et tillegg til den bistanden jeg får fra Skiforbundets medisinske apparat, sier Klæbo.

Landslagslege Ove Feragen skriver dette i en melding til VG:

– Vårt helseteam har samarbeidet og jobbet tett med Johannes hele veien, så også nå med hans hjelper.

Sist uke fortalte Klæbo at han har tatt ned treningen i håp om å få bukt med skaden.

LANGVARIG PROBLEMER: Da VG møtte Johannes Høslot Klæbo i Trondheim i slutten av august sa han at det var bedring, men at skaden var en «seiglivet djevel».

– Vi har nå fullt fokus på å gjøre de tingene som gjør sitt til at Johannes blir kvitt skadeproblemene. Det er klart at han begynner å bli litt lei, sier manager og pappa Haakon Klæbo.

Sesongens høydepunkt er Tour de Ski rundt nyttår og VM i Planica 21. februar til 5. mars.

– Det vil påvirke noe i starten av sesongen. Jeg blir overrasket om jeg vinner skirenn før jul, sa Klæbo torsdag om skaden.