Bolsjunov sterkest i Kollen-tåken – tredje år på rad uten norsk seier

Det ble en thrilleravslutning på femmila i Holmenkollen da Simen Hegstad Krüger og Aleksandr Bolsjunov gikk ut i en ren spurtduell om seieren på oppløpet.

Russiske Bolsjunov var favoritt i en ren spurt, og vant noe oppskriftsmessig duellen med Krüger. Det er Bolsjunovs andre seier på rad i femmila i Kollen.

– Jeg var utrolig pigg i dag, og dette er en av de beste dagene jeg har hatt på ski i år i år. Jeg trodde et lite øyeblikk at jeg kunne ta seieren på hjemmebane, for jeg tror han (Bolsjunov) var sliten. Men jeg vet at han er et hakk bedre på oppløpet. Jeg gjorde det jeg kunne for å bli kvitt han, men det klarte jeg ikke. Jeg er utrolig godt fornøyd likevel, sa Krüger til NRK etter løpet.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Langrennstrener Eirik Myhr Nossum forteller at han hadde troen på norsk seier selv om Krüger møtte Bolsjunov i spurten.

– Ja, egentlig. Bolsjunov fikk ingenting gratis. Men på oppløpet er han bedre enn Krüger i ni av ti tilfeller. Men fanken heller, jeg har sett han mer suveren enn han har vært i spurten før, sier Nossum.

Iversen: – En merkedag i karrieren

Emil Iversen tok en sterk tredjeplass, og var svært fornøyd etter løpet.

– For meg er tredjeplass en stor dag. Det er en liten merkedag i karrieren. Det regner, er bløtt og er tunge forhold. Det er mest sannsynlig den hardeste løypeprofilen som er gått noensinne her. Da er det veldig kult å være en av dem som har noe å gå på i avslutningen. De fleste hadde vel tippet at det skulle være motsatt, så det er jeg stolt over, sa Iversen.

Iversen innrømmer at han ikke var like pigg under hele løpet, men at taktikken gikk ut på å ligge bak i feltet og spare krefter.

– Jeg er jo den utrente på laget og som må gå rolig. Så i dag fikk jeg hvert fall kvittet meg med litt av det stempelet. Det er stas for meg, sier en humoristisk Iversen.

Terje Bendiksby

Spår Iversen som fremtidig vinner

Eirik Sverdrup Augdal (24) tok også en knallsterk fjerdeplass. På spørsmål over hvem av de norske som overrasket mest i positiv forstand, svarer Nossum:

– Både han som blir nummer tre og han som blir nummer fire. Han som blir nummer tre har aldri vært på pallen i en femmil før, sa treneren.

Dette var første pallplassen til Iversen på 50 km. Nossum tror og håper at vi kan forvente mer av Varden Meråker-løperen på distansen.

– Du skal ikke se bort fra at han er en fremtidig vinner på femmil, først og fremst på klassisk, mener Nossum.

Da Iversen får høre uttalelsene til Nossum, svarer han slik:

– Det tror jo jeg også på. Jeg bygger stein på stein, er god til å gå klassisk og har en veldig bra avslutning, sier han.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Golberg-fall og tåketrøbbel

Femmila i Holmenkollen ble preget av vanskelige forhold. Tykk og tett tåke gjorde at løperne ikke så ut til å ha den beste sikten i løypa.

– Det er tåkete og litt nedbør i luften, og i tillegg har nå vinden komme til Holmenkollen. Det blåser skikkelig inne på stadion nå, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Annika Byrde

Tidlig i løypa fikk også Pål Golberg problemer. Han datt i en sving og ble påkjørt av andre løpere, men fikk heldigvis hentet seg inn igjen. Selv om 29-åringen mistet mange sekunder, tok det ikke lang tid før Golberg var helt oppe i tet igjen.

Tre kilometer før mål prøvde Simen Hegstad Krüger å støte. Det bidro til å slå sprekker i det samlede feltet i front.

Den eneste som klarte å følge Lyn-løperen, var russiske Aleksandr Bolsjunov. Dermed lå det an til en ren norsk-russisk duell i avslutningen på femmila, som endte med seier til Bolsjunov.

Johannes Høsflot Klæbo lå lenge med i teten, men måtte til slutt gi slipp på resten av det fremste feltet. Trønderen endte til slutt som nummer 15, ett minutt og 42 sekunder bak Bolsjunov.

Martin Johnsrud Sundby er siste nordmann som har vunnet femmila i Kollen. Den seieren kom i 2017, og siden har Dario Cologna og Bolsjunov stått igjen som vinnere.