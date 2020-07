Johaug i podkast: Ville valgt løping foran langrenn

De fleste kjenner Therese Johaug som langrennsløper, men hadde hun måtte velge én idrett for resten av livet ville 32-åringen valgt løping for langrenn.

Therese Johaug sier hun ville valgt løping dersom hun ikke kunne kombinert løps- og langrennssatsingen. Cornelius Poppe / NTB scanpix

NTB

10. juli 2020 11:01 Sist oppdatert nå nettopp

Det forteller hun i NRK -podkasten «I det lange løp».

– Skulle jeg valgt én idrett for resten av livet, så hadde det ikke blitt ski, faktisk. Det hadde blitt løping, sier Johaug.

De siste sommerne har Johaug virkelig vist frem sitt talent på løpebanen. I fjor ble det NM-gull både på 10.000 meter og i terrengløp. Under Impossible Games på Bislett tidligere i sommer, løp hun så fort at hun var under fjorårets VM-krav på 10.000.

Les også Stor oversikt: Kalenderen legger opp til tidenes idrettshøst, men hvor realistisk er det?

Det har ført spekulasjoner om hun vil satse på løping når langrennskarrieren er over. Selv understreker hun at hun ikke har planer om å ofre langrennskarrieren, men sier hun ville valgt løping dersom hun ikke kunne kombinert idrettene.

– Jeg elsker å ha på meg joggeskoene og komme meg ut i marka, og føler en frihetsfølelse. Du kommer så tett på naturen og får være for deg selv. Uansett hvor du er, kan du ha på deg et joggeskopar og få en treningsøkt. Så jeg elsker å springe.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding