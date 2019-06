– Hvorfor har du signert en avtale og gått med på noe som Klæbo ikke har gått med på?

– Jeg vet ikke hva Johannes diskuterer med skiforbundet om. Jeg har hatt min dialog med dem. Jeg fikk avtaleteksten i begynnelsen av mai og skrev under nesten med en gang. Jeg hadde ingenting å komme med for min del. Noe mer enn det vil jeg ikke si. Jeg har ingenting med dialogen mellom skiforbundet og Klæbo å gjøre, sa Johaug etter sine suverene seier i Oslo Skishow torsdag kveld.

Johaug har vært i hardt vær i de siste årene. Dopingdommen og den påfølgende utestengelsen har gjort noe med henne.

– Jeg er kommet dit at jeg har fokus på meg selv og det sportslige opplegget. Jeg har tatt mine kamper i de siste årene og kjenner at jeg ikke har behov for å ta noen flere. Det betyr ikke lenger like mye for meg rett og slett. Det viktigste er å gå skirenn og få lov til å gå skirenn og kjenne på den følelsen, sa Johaug.

Hun var i realiteten uten konkurranse på rulleskiene i Kollen. Det var i grunnen ikke veldig overraskende med en ganske tung prolog og påfølgende jaktstart.

– Jeg er i bra slag, og slik har jeg også følt meg på trening. Jeg har kjent at det har fungert bra om dagen. Sånn sett var det ingen overraskelse, men det var veldig artig å få til tekniske ting som jeg har jobbet med. Det var fint å få denne typen trening.

Erkjennelse

Johaug sier at hun er blitt mer gjennomsterkt i kroppen og kjenner at hun har mer å skyve ifra med. Nå blir det fokus på mengdetrening framover.

Samtidig håper hun at bedre teknikk vil gjøre henne sterkere i sprint også.

– Du må ta skritt for skritt for å nå toppen, men i en alder av snart 31 år har jeg skjønt at jeg aldri blir noen verdensmester i sprint. For min del handler det om å ta så mange bonussekunder som mulig i sprint i tourer, men det er distanserennene jeg satser på.

Det neste for Johaug to renn i Bø i Telemark neste helg. Deretter venter et tre uker langt høydeopphold Aspen i Colorado i USA.